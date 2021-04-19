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Как сейчас выглядит ТРЦ Minsk City Mall, который строится в районе вокзала

19.04.2021 19:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе станции метро «Вокзальная» достраивают торгово-развлекательный комплекс «Минск Сити Молл». Сегодня стало известно, что туда из ТРЦ Galileo туда переедет Silver Screen. Узнали, что с готовностью нового торгового центра, посмотрели, как объект выглядит сейчас, а еще узнали, какой продуктовый ритейлер туда придет.


Напомним, «Минск Сити Молл» строится в границах улиц Толстого-Рабкоровской-Вокзальной-Дружной. Занимается этим объектом российский девелопер Amtel Properties. Представители компании рассказали TUT.BY о новостях проекта.

— Ориентировочно открытие запланировано на третий квартал 2021 года, пока сложно сказать точнее. Сейчас заканчиваются работы по фасаду, выполняется внутренняя отделка торгового центра. В ближайшее время приступим к благоустройству территории.




— Ведутся активные переговоры по арендаторам — надеемся на интересный пул, — добавили представители девелопера. — У нас уже определены зона фудкорта, кинотеатр, продуктовый супермаркет. Многие договоры на стадии подписания, поэтому более точные данные появятся через пару недель.

По информации TUT.BY, в «Минск Сити Молл» откроется Green — это подтвердили представители самого ритейлера.




Общая площадь комплекса «Минск Сити Молл» составит около 50 тысяч «квадратов».

На первом этаже анонсировали супермаркет, аптеку, оптику, ювелирные магазины, салоны сотовых операторов, на втором — fashion-ритейл. На третьем этаже — зона с товарами для детей, рестораном и многоуровневым паркингом. По словам главы администрации Октябрьского района Минска, в новом ТРЦ также откроется первый в Беларуси IMAX-кинотеатр.

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Теги: Минск
 
 
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Узнали, что с готовностью нового торгового центра, посмотрели, как объект выглядит сейчас, а еще узнали, какой продуктовый ритейлер туда придет.
 
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