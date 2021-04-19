Что будет с предприятиями, которые попали под санкции США? Объясняют экономисты

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что США возобновили санкции в отношении 9 предприятий, связанных с нефтепереработкой. Среди них «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина». США требуют отпустить 325 политзаключенных. Через 45 дней санкции вступают в силу. Как они повлияют на белорусские предприятия?

Кто попал под санкции?

Согласно официальному заявлению, список попавших под санкции белорусских предприятий выглядит так:

Белорусский нефтяной торговый дом;

«Белнефтехим»;

«Белнефтехим США»;

«Белшина»;

«Гродно Азот»;

«Гродно Химволокно»;

«Лакокраска»;

«Нафтан»;

«Полоцк Стекловолокно».

Эксперты: все зависит от механизма санкций, они могут быть очень болезненными

— Для нас США — это все-таки далекий рынок. Мы туда экспортируем немного товаров, — говорит академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. — В частности, если смотреть на эти предприятия, то среди них нет «Беларуськалия» (он перестал входить в концерн «Белнефтехим», так как его когда-то пытались вывести из-под американских санкций). Практически ни одно из этих 9 предприятий ничего не экспортирует в Штаты или экспортирует в незначительном количестве. К примеру, «Полоцкстекловолокно» поставляет в США свою продукцию, но в прошлом году этот показатель составил всего 2%. Это незначительно. Другое дело, что некоторые из этих компаний могли покупать в Штатах то же оборудование. Тут неизвестно, что может быть. Для кого-то возможны и серьезные последствия.

Пока непонятно, какой установится режим применения санкций. Если США будут применять их так, как они делали это с российским «Северным потоком», то есть под санкции могут попасть не только компании, которые в списке, но и их контрагенты, то тогда наши европейские партнеры вдруг могут оказаться под ударом. В таком случае это может быть очень болезненно. Потому что нефтепереработка — это значительная часть нашего экспорта. Если США будут применять санкции именно так, то это может серьезно ударить по нашей экономике.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб также считает, что все будет зависеть от механизма работы санкций.

Речь может идти просто о заморозке активов в США и о запрете американским компаниям заключать с этими предприятиями контракты. Но я сомневаюсь, что там остались какие-то активы после прошлого введения санкций. Да и объемы торговли с США незначительны. То есть чисто американские санкции болезненными не будут, — считает он.

— Но последние годы работают вторичные санкции. То есть различным компаниям из третьих стран запрещается работать с теми, кто попал под санкции. Если этот режим будет применен, если для европейских контрагентов будет введен запрет работать с этими предприятиями, а для европейских банков — обслуживать их транзакции, тогда последствия будут гораздо более болезненными. С этими девятью белорусскими предприятиями смогут отказаться работать любые контрагенты в мире. Если будет включен режим вторичных санкций, то под санкциями окажутся все те, кто продолжит работать с ними. Вероятно, это будет касаться не только Евросоюза.