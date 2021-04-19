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Врач назвала смертельную опасность воды из-под крана

19.04.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врач назвала смертельную опасность воды из-под крана
Фото: Pixabay
Врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская рассказала, что вода из-под крана может довести человека до критического состояния, а также до летального исхода. Ее слова приводит «Пятый канал».

В первую очередь специалист подчеркнула, что проблема грязной воды остается одной из самых распространенных в мире. «Всемирная организация здравоохранения сильно обеспокоена ростом таких случаев. Кроме того, не у каждого человека на Земле есть доступ к чистой питьевой воде», — напомнила она.

Врач заявила, что заболеть можно от плохой фильтрации и очистки воды. Также она перечислила две группы заболеваний, к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая связана с микроорганизмами или паразитами, а вторая — с высоким содержанием химикатов в жидкости.

Например, из-за высокого содержания железа могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, а вода с большим количеством хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что при регулярном употреблении проточной воды в организме накапливаются соли кальция и железа, что способно привести к отравлению и тяжелым последствиям. Вода из-под крана может быть опасна для людей с больными почками, так как организм не сможет справиться с фильтрацией. При этом если водопроводную воду изредка будет пить здоровый человек, его здоровье не ухудшится, заявила она.
 
 
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Врач заявила, что заболеть можно от плохой фильтрации и очистки воды.
 
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