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Диетолог назвала пользу шашлыка

19.04.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетолог назвала пользу шашлыка
Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»
В шашлыке из любого мяса есть важные для организма элементы, а пикники с шашлыками — реальный способ победить стресс. О полезных свойствах этого блюда «Ленте.ру» рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

По ее словам, шашлык — это источник аминокислот, в том числе незаменимых для организма человека, которые не синтезируются самостоятельно, а должны поступать с пищей. Макуха добавила, что наличие аминокислот в организме важно для формирования мышц.

Кроме того, шашлык может способствовать повышению гемоглобина, переносящего в организме железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона. Блюдо также способствует быстрому насыщению и является источником бодрости на долгое время.

Наконец, отметила диетолог, шашлык может стать хорошим средством от стресса. «Многие россияне ждут начала "сезона шашлыков", а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость» — объяснила Макуха.

Ранее она рассказала, что среди любимых блюд россиян самыми опасными оказались чипсы, бургеры и картофель фри, которые содержат опасные вещества, в том числе трансжиры. Они вызывают риск возникновения атеросклероза, онкологических заболеваний, лишнего веса, сахарного диабета и аллергии.
 
 
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Может способствовать повышению гемоглобина, переносящего в организме железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона.
 
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