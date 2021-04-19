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Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог назвала пользу шашлыка Может способствовать повышению гемоглобина, переносящего в организме железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона.

В шашлыке из любого мяса есть важные для организма элементы, а пикники с шашлыками — реальный способ победить стресс. О полезных свойствах этого блюда «Ленте.ру» рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.По ее словам, шашлык — это источник аминокислот, в том числе незаменимых для организма человека, которые не синтезируются самостоятельно, а должны поступать с пищей. Макуха добавила, что наличие аминокислот в организме важно для формирования мышц.Кроме того, шашлык может способствовать повышению гемоглобина, переносящего в организме железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона. Блюдо также способствует быстрому насыщению и является источником бодрости на долгое время.Наконец, отметила диетолог, шашлык может стать хорошим средством от стресса. «Многие россияне ждут начала "сезона шашлыков", а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость» — объяснила Макуха.Ранее она рассказала, что среди любимых блюд россиян самыми опасными оказались чипсы, бургеры и картофель фри, которые содержат опасные вещества, в том числе трансжиры. Они вызывают риск возникновения атеросклероза, онкологических заболеваний, лишнего веса, сахарного диабета и аллергии.