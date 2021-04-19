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Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
Источник материала: UDF
Моргенштерн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)». — говорится в сообщении.
Рэперу грозит штраф до одного миллиона российских рублей.
Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении российского хип-хоп-артиста Моргенштерна. По словам директора Лиги, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».
Депутат от ЛДПР Дмитрий Носов тоже пожаловался на клипы певца. По его словам, в своих песнях рэпер Моргенштерн открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям.
Сам Моргенштерн
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Он отказался признать вину.
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