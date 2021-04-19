За вывешенные чучела чиновников суд Минского района приговорил Виктора Лосика к четырем годам колонии

Суд Минского района 19 апреля вынес приговор политзаключенному Виктору Лосику.



Виктор Лосик. Фото: prisoners.spring96.org.

Как сообщается на сайте spring96.org , Лосика признали виновным в том, что он повесил на мосту чучела с фотографиями министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка для голосования с надписью «Не забудем, не простим!», а также в нанесении изображений с национальным гербом «Погоня» на сооружениях и опорах моста. Фотографии чучел были размещены в чате «Хатежино для жизни».

По ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) мужчину приговорили к двум годам колонии, по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) — к четырем годам колонии, по ст. 341 УК (осквернение зданий и порча имущества) — к месяцу ареста. Путем поглощения более мягкого наказания более строгим Виктору Лосику вынесли приговор — четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В последнем слове он признался, что ему стыдно за свой поступок, и принес извинения пострадавшим. «Своими действиями с чучелами я не ставил цели неуважительно отнестись к обществу. Все, что я совершил, связано исключительно с тем, какие должности занимали потерпевшие, — это не связано с никакой местью, хулиганством. Я против насилия, на тот момент я не мог достучаться до властей и донести свою гражданскую позицию законными способами, поэтому посчитал, что эти действия помогут мне это сделать. Думаю, все присутствующие понимают, что мои действия не были связаны с насилием или призывами к нему, не несли угрозы обществу. Это были действия отчаявшегося человека, которого не слышат. Поэтому мне кажется, что на свободе я был бы более полезным обществу, и особенно моей жене, детям, родителям», — цитируют Лосика правозащитники.

Дело рассмотрела судья Новикова. Гособвинение поддерживала прокурор Косинская. Потерпевшие — председатель участковой избирательной комиссии в Хатежино Радько и ее заместитель Красовская. Обе заявили иск о выплате морального вреда: по три тысячи рублей каждой. Судья удовлетворила иск.

Суд также обязал взыскать с Лосика госпошлину — 174 рубля, судебные издержки — 492 рубля 44 копейки.