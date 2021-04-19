Месть за хоккей или рабочий момент? За что Nivea попала под запрет в Беларуси

«Не надо политизировать», «мы хотим разобраться», «всё может поменяться за пару дней» — бизнес осторожно реагирует на запрет в Беларуси некоторой продукции косметической торговой марки Nivea.





К исходу первой недели после объявления властями , что часть товаров бренда Nivea попала под временный запрет, ситуация скорее напоминает перерыв между периодами, нежели конец игры. Если пользоваться хоккейной терминологией.

А хоккей здесь, возможно, может быть очень даже при чем.

Многие связывают запрет бренда с январским отказом Nivea спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Минске. В компании объяснили этот шаг нежеланием поддерживать дискриминацию и насилие.

Отказ других спонсоров и давление на Международную федерацию хоккея в итоге привели к тому, что чемпионат мира у Беларуси забрали. Как известно, этот вид спорта горячо любим Александром Лукашенко.

С полок — на склад

В офлайн-магазинах страны ассортиментная линейка Nivea поредела.

Представитель сети «Остров чистоты» сообщил, что в компании получили письмо от главного санитарного врача страны, который запретил продажу 35 наименований продуктов торговой марки Nivea.

«Запрещенные продукты убрали из обращения офлайн- и онлайн-магазинов сети. Сейчас продукция находится на временном хранении на складах. Она может как вернуться на полки магазинов, так и быть отправленной обратно поставщику», — сообщили Naviny.by в пресс-службе компании.

Бизнес пока в осторожном ожидании — куда вырулит ситуация вокруг торговой марки Nivea.

«Как бизнес, мы точно не будем оспаривать решение властей, мы выполняем предписания на 100%. Однако мы хотим разобраться в ситуации», — добавляет представитель торговой сети.

Оценивать финансовый ущерб пока что рано, считает продавец. Потенциальный масштаб трагедии, вероятно, преувеличивается: запрет коснулся 35 наименований под брендом Nivea из 7,5 тысячи, ввозимых в Беларусь.

Онлайн-гипермаркет 21vek.by также убрал из своего каталога товары этой марки. Из 270 наименований, представленных ранее, сейчас ни одно не доступно к заказу. Все эти товары находятся на временном хранении на складах компании.

«В нашем ассортименте косметическая продукция не занимает основное место. Также в этой категории товаров мы делаем акцент на нишевые продукты, которые никто другой не завозит. Третья причина — основная сфера сбыта товаров по типу Nivea — это офлайн-торговля. Так что если ущерб нашему бизнесу и есть, то он не ощутим», — сказала представитель ООО «Триовист», которое владеет онлайн-гипермаркетом 21vek.by.

Компания следит за развитием ситуации. «Всё может поменяться в течение пары дней», — пояснили в 21vek.by.

Просят не политизировать

Один из крупнейших импортеров в Беларусь парфюмерно-косметической продукции в разговоре с Naviny.by отмечает, что запрет продажи и импорта части товаров торговой марки Nivea излишне политизирован.

«Идет обычный бизнес-процесс. Мы против политизации этой темы. Такая ситуация не уникальная, раньше это было и с другими торговыми марками», — на условиях анонимности рассказал представитель импортера.

Однако импортер не захотел сообщить, какие еще торговые марки находятся сейчас или находились ранее в ситуации, схожей с Nivea.

Подчеркнем, власти заявили, что ввели санкции не только в отношении Nivea. Минздрав сообщил, что под запретом на продажу и импорт товары и других производителей: «В общей сложности… почти 3 тысячи единиц товара… различных производителей».

Однако наши собеседники сообщают, что в официальных документах от главного санитарного врача о запрете на реализацию товаров названия других, помимо Nivea, торговых марок не приводились.

Есть надежда, что запрещенная Nivea вернется на полки

На данный момент компания-импортер не получала от продавцов возврата запрещенной Минздравом продукции: все ожидают, что ситуация изменится в лучшую для бизнеса сторону, и до этого момента хранят запрещенку на своих складах.

«Мы работаем над устранением замечаний Минздрава по этому списку товаров. Поймите, это касается не всей продукции, а всего лишь нескольких десятков наименований. Процедура устранения недочетов, как правило, занимает до двух недель. Мы делаем всё, чтобы продукция вернулась на полки магазинов», — пояснил для Naviny.by поставщик.

Речь идет о приведении маркировки товаров в соответсвие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Так, по утверждениюм Минздрава , на упаковке части товаров Nivea не было информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствовало ингредиентному составу, «что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре».

Еще один крупный импортер продукции Nivea в Беларусь «Мостра-групп» перестал сотрудничать с брендом. Об этом стало известно в марте 2021 года.

Директор по маркетингу этой компании компании Людмила Гречишкина сообщила , что срок их договора с ООО «Байерсдорф» (ТМ Nivea) истек 31 декабря. И нового договора не будет «в связи со снижением объема продаж и желанием [ООО «Байерсдорф»] осуществлять прямые поставки в дрогери-сети страны».

Так что конкретно с Nivea не так

Нам стало известно, что в Минздрав со стороны некоторых субъектов торговли направлены запросы о разъяснениях: что именно не так с товарами из списка запрещенных? Так как официальное заявление Минздрава никакой конкретики не содержит.

В официальном сообщении говорится , что установлены факты: 1) продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 2) несоблюдение ее срока годности, 3) отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции, 4) не соответствие маркировки правилам Таможенного союза.

Даже если за запретом на Nivea стоит прямая забота о правах потребителя, этот кейс уже стал на политические рельсы и резво по ним катится. Общественное мнение наполняет бренд несвойственным ему ранее смыслом, делая символом сопротивления режиму.

На выходных возле главного офиса компании Beiersdorf в Гамбурге белорусы Германии провели акцию «Данкешон, Nivea». Внутри же страны белорусы массово демонстрируют солидарность с Nivea в соцсетях.

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