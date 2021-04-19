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Не выходит на связь бывший следователь Евгений Юшкевич

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Его девушка написала в Twitter, что возле дома его ждала милиция.

Не выходит на связь бывший следователь Евгений Юшкевич

Фото из Инстаграма Юшкевича

25 ноября Юшкевича задержали по уголовному делу. Его подозревали в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или в активном участии в них».

4 декабря Юшкевича освободили под подписку о невыезде.

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Его девушка написала в Twitter, что возле дома его ждала милиция.
 
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