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Не выходит на связь бывший следователь Евгений Юшкевич
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Его девушка написала в Twitter, что возле дома его ждала милиция.
Фото из Инстаграма Юшкевича
25 ноября Юшкевича задержали по уголовному делу. Его подозревали в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или в активном участии в них».
4 декабря Юшкевича освободили под подписку о невыезде.
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Его девушка написала в Twitter, что возле дома его ждала милиция.
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