Истории из жизни. «Так где ж Лукашенко это все бросит?»

Источник материала: Салiдарнасць

Новая белорусская реальность: как протесты и ситуация в стране отражаются на отношениях в семье.





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Немного из личного опыта о том, как работает пропаганда . 75-летний дедушка, благодаря частым визитам внуков, начинает робко постигать смысл интернета. Больше всего его удивляет, что смотреть в мониторе компьютера можно все, что захочешь, а не только то, что определят редакторы шести телеканалов, которые показывают в его деревне.

В перерыве между заказанными видео о тракторах и мотоблоках решаемся на идеологическую «диверсию» и включаем дедушке фильм «Золотое дно» . Родственник смотрит, затаив дыхание, от монитора не отрывается ни на секунду. После молча уходит на крыльцо и долго курит.

— Ну теперь понятно, почему люди в Минске протестуют? — интересуемся у дедушки, который каждый наш визит сопровождает вопросом «чего там людям не сидится?»

Родственник ненадолго задумывается и выдает:

— Так Лукашенко никогда не уйдет. Где ж он это все бросит?

Через 10 минут дедушка заказывает очередное видео про мотоблоки и культиваторы. А когда мы начинаем собираться домой, из телевизора бодрый Азаренок уже обещает очередное сенсационное расследование.

В следующий наш визит нас встречает традиционный вопрос:

— Ну так что, все протестуют? И что вот вам не нравится?

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Шекспировские страсти — ничто, по сравнению с драмами на фоне политических противоречий. Максим и Настя вынуждены были отложить свадьбу. И дело даже не в том, что вся родня невесты — ярые оппозиционеры, а жениха — как раз наоборот (отец служит в РОВД и является представителем давней милицейской династии). Даже эти противоречия молодые умудрились решить, запланировав две разные свадьбы — для родственников невесты и отдельно для родственников жениха.

Но система подкинула новое испытание. Неожиданно накануне росписи молодых отца невесты очередной раз задержали «за политику» и осудили теперь уже на вполне серьезный срок. Вся семья в шоке. Естественно, не до торжеств.

Отец жениха, будучи высоким милицейским начальником, не смог остаться в стороне. Он поднял все связи и добился для будущего свата… колонии с наилучшими условиями содержания. Как говорится, чем мог.

***

Иван Петрович, проживший с супругой Анной Павловной 30 лет, ушел от нее по причине политических расхождений. Ничем не пробиваемая любовь Анны Павловны к Александру Григорьевичу окончательно убедила Ивана Петровича, что жить ни с этой женщиной, ни с этим президентом он больше не хочет.

Впрочем, Анна Павловна не сдается и всячески посылает мужу сигналы через детей и знакомых, что ждет Ивана Петровича домой и готова простить ему его политический радикализм.

Но тот непреклонен. Говорит, что вернется лишь, когда Лукашенко уйдет навсегда.

Теперь ярая сторонница власти Анна Павловна ждет ухода Александра Григорьевича больше, чем самый отъявленный оппозиционер. Такой вот политический парадокс.

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А вот у четы Петровых обратная ситуация. Еще недавно они собирались разводиться, потому как супруг Василий последние 10 лет провел на диване и единственная активность, которую он себе позволял, будучи безработным, — это ругаться с соседями и строить местных дворников. А поскольку и в качестве образцового мужа и отца Вася замечен не был, его жена Анна уже паковала вещи и детей, чтобы навсегда избавить себя от бесполезного балласта.

Но пришли другие времена и внезапно Васин талант профессионального жалобщика, помноженный на домашнее безделье, трансформировались в незаменимые для нынешнего режима качества. Вася засел в интернет и начал громить в телеграмах всех недовольных властью, писать анонимки на соседей и сдавать милиции места оппозиционной деятельности. За все это он даже получил грамоту из рук самого Балабы.

Неожиданным образом оказалось, что его жена Анна, будучи женщиной не очень интеллектуально притязательной (в противном случае она бы вряд ли вышла замуж за Васю), полностью поддержала все начинания супруга. С гордостью называя себя «ябатька», Анна теперь льнет по вечерам к плечу мужа-работяги, восхищаясь очередной «пакостью змагарам» и строя планы на завтрашний день.

У пары практически медовый месяц и полная идиллия, если, конечно, не считать родственников и друзей, которые почему-то перестали с ними общаться.