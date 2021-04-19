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ООН призвала Беларусь воспользоваться экспертизой УВКПЧ для развития политической системы

19.04.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел в понедельник в Швейцарии переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, в ходе которых последняя призвала Минск воспользоваться экспертизой УВКПЧ для реформирования политической системы в части соблюдения прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



"Верховный комиссар М.Бачелет изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала Правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ в целях развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

"Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата Верховного Комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур", - отметили в МИДе.

Макей в ходе встречи подчеркнул приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека. 

"В.Макей информировал собеседницу о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека. Верховный Комиссар была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы", - проинформировали в МИД Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел в понедельник в Швейцарии переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, в ходе...
 
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