В лесу под Жодино появились первые грибы









написал EX-PRESS.BY житель Жодино. Бело-красные саркостифы выросли в апреле в лесу недалеко от города. «Первый раз в жизни вижу такие грибы», —EX-PRESS.BY житель Жодино. Бело-красные саркостифы выросли в апреле в лесу недалеко от города.





Наши читатели находили эти яркие грибы и в прошлом году возле деревни Тимки Борисовского района. Это саркосцифы, они растут только в экологически чистых местах. Долгое время считалось, что грибы несъедобные, однако есть и другая точка зрения.





Фото предоставлено читателем