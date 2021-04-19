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В лесу под Жодино появились первые грибы
Источник материала: Партизан
Они имеют необычную красно-белую расцветку.
«Первый раз в жизни вижу такие грибы», —
Наши читатели находили эти яркие грибы и в прошлом году возле деревни Тимки Борисовского района. Это саркосцифы, они растут только в экологически чистых местах. Долгое время считалось, что грибы несъедобные, однако есть и другая точка зрения.
Фото предоставлено читателем
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Они имеют необычную красно-белую расцветку.
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