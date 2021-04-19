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Нелегальный рейс с металлическим ломом правоохранители задержали под Добрушем

19.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Нелегальный рейс правоохранители остановили под Добрушем. Водитель КамАЗа без документов перевозил свыше 10 тонн металла. По информации МВД, предприниматель из Гомельского района никаких документов на перевозимый груз не предоставил. Лом общим весом свыше 10 тонн был передан на хранение в Белвторчермет. На грузовой автомобиль наложен арест. В отношении 32-летнего мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
 
 
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Нелегальный рейс правоохранители остановили под Добрушем. Водитель КамАЗа без документов перевозил свыше 10 тонн металла. По информации МВД, предприниматель из...
 
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