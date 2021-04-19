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В Волковысском районе на местном предприятии во время работ пострадал мужчина
Источник материала: БT
Серьезная травма на производстве в Волковысском районе. По данным СК, на местном предприятии 32-летний сотрудник ремонтировал технику. Во время работ ногу мужчины затянуло в кормовой измельчитель. Пострадавший потерял сознание, его увезли в больницу. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы и записи камер видеонаблюдения. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Серьезная травма на производстве в Волковысском районе. По данным СК, на местном предприятии 32-летний сотрудник ремонтировал технику. Во время работ ногу мужчины...
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