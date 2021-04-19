|
В Гродно жертвой пьяного конфликта стал 48-летний мужчина
Источник материала: БT
По информации милиции, на линию 102 сообщили, что в квартире по улице Химиков обнаружен труп. Как установили правоохранители, жилище мужчина арендовал, а накануне трагедии выпивал с бывшим мужем хозяйки апартаментов. Между собутыльниками произошла ссора, к слову, на почве ревности. Видимо экс-супруг заподозрил товарища в романтических отношениях с некогда дамой сердца. Затем гость избил оппонента. Травмы оказались смертельны. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации милиции, на линию 102 сообщили, что в квартире по улице Химиков обнаружен труп. Как установили правоохранители, жилище мужчина арендовал, а накануне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)