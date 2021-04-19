Стерег у подъезда, затащил в лифт. Через 21 год раскрыли страшное убийство девушки в Бобруйске





Через 21 год раскрыли страшное убийство девушки в Бобруйске. Фото: скриншот видео МВД





пишет kp.by. Девушка не смогла перенести зверств и пережить страшные травмы… Ровно через 21 год в Беларуси рассказали о жестоком убийстве девушки. Трагедия произошла в Бобруйске 16 апреля 2000 года. Было около полуночи, когда 20-летняя девушка возвращалась домой. Но у подъезда ее подстерегал знакомый, который затащил жертву в лифт и там избил, сообщает МВД. А на лестничной площадке изверг ранил девушку ножом, снял с нее одежду, затащил на технический этаж и там продолжил избивать,kp.by. Девушка не смогла перенести зверств и пережить страшные травмы…





Ради чего все это было, пока так и остается непонятным - о мотивах преступника не говорят. Известно лишь, что изверг забрал сумочку девушки и скрылся, а нож выбросил в болото. Эксперты нашли на теле жертвы больше полусотни ранений. Дело стало «висяком».









Орудием страшного преступления был немецкий штык-нож. Фото: скриншот видео МВД





И вот 19 апреля 2021 года в МВД заявили, что оперативники ГУБОПиК нашли предполагаемого убийцу. Следователи уже признали его подозреваемым. Речь идет о не раз судимом 43-летнем бобруйчанине, который сейчас сидит в колонии за незаконный оборот наркотиков. Выходит, что девушку он убил, когда ему было всего 22 года…





В информации отмечается, что орудием страшного преступления был немецкий штык-нож времен войны - его милиционеры нашли в годовщину убийства.















