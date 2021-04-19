|
Российские депутаты задумали вернуть наказание для тунеядцев
Источник материала: UDF
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
По его словам, речи о призывах вернуть в точности советский закон не идет, но какие-то меры предпринимать необходимо. Тимченко объяснил, что задуматься о проблеме заставил рост безработицы.
Если пособия сравнимы с зарплатой на местах, которые предлагают гражданам на бирже труда, то стимула устраиваться на работу у россиян нет, посетовал сенатор. Таким образом происходит «развращение граждан» — вместо того, чтобы принимать предложения, они «придумывают всевозможные ходы-выходы», чтобы продолжить получать пособие.
Тимченко выступил на «круглом столе» в Совфеде, который был посвящен 30-летию закона о занятости населения. В качестве примера идей кировских депутатов он говорил о возможности административного наказания, которое позволит привлекать несознательных граждан к труду в сельском хозяйстве.
Ранее на нежелание граждан работать за 15 тысяч рублей жаловались власти Башкирии и Орловской области. Чиновники отмечали, что жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч рублей.
Еще в феврале российские компании столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле. Как утверждают аграрии, трудовые мигранты не могут приехать из-за закрытых границ, а россияне отказываются работать на предложенных условиях. Если инициатива кировских депутатов будет реализована, то заменить гастарбайтеров смогут осужденные по административным делам.
В начале апреля пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что для экономического прорыва России «очень и очень» не хватает дешевой рабочей силы. По его мнению, без мигрантов сорвется реализация «амбициозных планов». Таким образом он ответил на вопрос, что намерены делать власти с ростом неприятия мигрантов в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы граждане не злоупотребляли выплатами по безработице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)