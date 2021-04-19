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Денис Мантуров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван самый богатый чиновник России Глава Минпромторга.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров второй год подряд стал самым богатым чиновником в правительстве. Его доход назван в, опубликованной на сайте Кремля.Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабмина. Заработок увеличила и супруга чиновника — она задекларировала 13,6 миллиона рублей против 9,1 миллиона годом ранее. Их общий доход увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей годом ранее.Министр владеет Tesla Х100D. Он также задекларировал жилой дом на три тысячи квадратных метров в дополнение к присутствовавшей в прошлогодней декларации квартире на 480,9 квадратных метров, а также земельным участкам общей площадью около гектара.Второе место по величине доходов за прошлый год занял министр транспорта Виталий Савельев (359,4 миллиона рублей). На третьем месте по этому показателю оказался глава Минэнерго Николай Шульгинов (201,7 миллиона рублей). Доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 миллиона рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 19,8 миллиона рублей.