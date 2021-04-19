ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Кукловод и овца»: «Сломалось отношение молодых белорусок к любой около режимной движухе»

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Почему на отборочные туры конкурса «Мисс Беларусь» в Бресте и Новополоцке пришло всего по одной участнице?

— Эти, на первый взгляд, совершенно незначительные новости отражают действительно важное явление — для молодежи стали неприемлемы любые (пусть даже весьма косвенные) формы взаимодействия с режимом, — пишет телеграм-канал Кукловод и овца. — Начнем с того, что этот конкурс красоты всегда был безумно популярен, в прошлые годы на отборочные туры по всей стране записывались сотни девушек.

Оно и понятно, участие в «Мисс Беларусь» было отличным способом потешить свое самолюбие, набрать подписчиков в Инстаграм, а при удачном стечении обстоятельств попасть в чарующий мир шоу-бизнеса.

Да и чего греха таить, часть девушек отправлялась на «Мисс Беларусь» в поисках состоятельного спонсора. Короче говоря, мотивации для участия — вагон и маленькая тележка.

Однако этой весной что-то сломалось и желающих примерить корону «Мисс Беларусь» оказалось шокирующе мало. Сломалось, очевидно, отношение молодых белорусок к любой около режимной движухе. Это раньше на участии в конкурсе можно было набрать популярность в соцсетях, сейчас же есть риск, что отпишутся даже родители.

Телеграм-канал не исключает, что не последнюю роль сыграл фильм «Золотое дно», в котором рассказали о том, что конкурс «Мисс Беларусь» — это прямая дорога в сауны многочисленных резиденций.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему на отборочные туры конкурса «Мисс Беларусь» в Бресте и Новополоцке пришло всего по одной участнице?
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские депутаты задумали вернуть наказание для тунеядцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by