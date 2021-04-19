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Неизвестный "заминировал" десять учебных заведений в Витебске

19.04.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На проверку информации о минировании по названным адресам выбыли сотрудники саперно-технической группы.


© Photo : УВД Витебска

Неизвестный злоумышленник "заминировал " десять учебных заведений в Витебске, передает корреспондент Sputnik.

Очевидцы сообщили, что в некоторые учебные заведения областного центра поступила информация о минировании. В пресс-службе УВД подтвердили, что им поступили данные о якобы заложенных взрывных устройствах в витебских школах и гимназии.

"В милицию обратились представители администрации одной из школ областного центра. Они сообщили, что на электронный адрес учебного заведения поступило сообщение об опасности", – отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что сообщения о минировании поступили на адреса сразу нескольких учебных заведений: 2, 3, 5, 6, 7, 28, 40, 44 средних школ и 4 и 7 гимназий, на место выбыли правоохранители.

Сотрудниками саперно-пиротехнической группы в/ч №5524 проводится обследование зданий и прилегающих к ним территорий. Также устанавливается личность "минера".


Саперы у одной из школ Витебска

В начале марта в Витебске также поступали сообщения о "минировании" восьми школ, которые не подтвердились.

Милиция напоминает, что располагает достаточными техническими и оперативными возможностями, позволяющими устанавливать личности преступников. Заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно-наказуемое деяние: за это преступление предусмотрено весьма суровое наказание – до семи лет лишения свободы. Причем ответственность наступает с 14 лет. Если лжеминер моложе этого возраста, отвечать придется его родителям – их ждет штраф и возмещение материального ущерба за выезд и работу специальных служб.
 
Теги: Витебск
 
 
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На проверку информации о минировании по названным адресам выбыли сотрудники саперно-технической группы.
 
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