Инструкция по поведению во время массовых беспорядков появилась в Молодечно









Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by​





Там встречаются такие советы:





"Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Если по ходу движения вы встречаете толпу, измените направление движения, старайтесь обойти место сбора";





"Старайтесь минимизировать свои перемещения в тёмное время суток";





"Заранее планируйте свой маршрут передвижения по городу. Посмотрите по карте, где находятся места массовых беспорядков, есть ли пересечение с вашим маршрутом движения, скорректируйте свой маршрут".





передает Еврорадио, рекомендуется предупреждать близких о своих передвижениях, иметь при себе документы и максимально заряжённый мобильник. Также в инструкции,Еврорадио, рекомендуется предупреждать близких о своих передвижениях, иметь при себе документы и максимально заряжённый мобильник.









Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by