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Инструкция по поведению во время массовых беспорядков появилась в Молодечно
Источник материала: Партизан
В одном из молодечненских магазинов местные жители заметили инструкцию, как надо вести себя во время массовых беспорядков,
Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by
Там встречаются такие советы:
"Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Если по ходу движения вы встречаете толпу, измените направление движения, старайтесь обойти место сбора";
"Старайтесь минимизировать свои перемещения в тёмное время суток";
"Заранее планируйте свой маршрут передвижения по городу. Посмотрите по карте, где находятся места массовых беспорядков, есть ли пересечение с вашим маршрутом движения, скорректируйте свой маршрут".
Также в инструкции,
Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by
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В одном из молодечненских магазинов местные жители заметили инструкцию, как надо вести себя во время массовых беспорядков, пишет "Региональная газета".
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