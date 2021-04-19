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Инструкция по поведению во время массовых беспорядков появилась в Молодечно

19.04.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из молодечненских магазинов местные жители заметили инструкцию, как надо вести себя во время массовых беспорядков, пишет "Региональная газета".



Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by​

Там встречаются такие советы:

"Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Если по ходу движения вы встречаете толпу, измените направление движения, старайтесь обойти место сбора";

"Старайтесь минимизировать свои перемещения в тёмное время суток";

"Заранее планируйте свой маршрут передвижения по городу. Посмотрите по карте, где находятся места массовых беспорядков, есть ли пересечение с вашим маршрутом движения, скорректируйте свой маршрут".

Также в инструкции, передает Еврорадио, рекомендуется предупреждать близких о своих передвижениях, иметь при себе документы и максимально заряжённый мобильник.


Инструкция по поведению во время массовых беспорядков / rh.by
 
 
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В одном из молодечненских магазинов местные жители заметили инструкцию, как надо вести себя во время массовых беспорядков, пишет "Региональная газета".
 
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