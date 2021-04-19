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Российских школьников тайно поставили на учет к наркологу

19.04.2021 21:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российских школьников тайно поставили на учет к наркологу
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»
В городе Оханске Пермского края школьников массово поставили на учет к наркологу без каких-либо оснований. Об этом сообщает URA.ru.

Как рассказал собеседник издания, местный нарколог тайно ставил российских школьников к себе на учет «чуть ли не целыми классами». «Родители в шоке были, когда узнавали, что их 12-летние дети якобы употребляют наркотики», — добавил источник. По его словам, с проблемой столкнулись некоторые водители, обращаясь за справками для получения водительских прав. Инсайдер считает, что таким образом медики «выполняют план» и улучшают свои собственные внутренние показатели. Родители девяти школьников обратились в прокуратуру.

В ведомстве изданию сообщили, что проверили проверку по поступившим жалобам и выяснили, что наркологом «допущено ошибочное внесение» данных о школьниках в их медицинские карты, а выставленный диагноз «употребление наркотиков» не подтвердился. Виновный медик привлечен к дисциплинарной ответственности.

Главный нарколог минздрава Пермского края Григорий Козюков разъяснил, что на портале Госуслуг стала доступна информация о посещении медучреждения и выставленных диагнозах. Так, в электронных медкартах посещение врача-нарколога отмечается буквой «Z», что означает факт медицинского осмотра. При постановке на учет ставится шифр, начинающийся с буквы «F».

Ранее в американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина. Поиски владельца кокаина привели к аресту 27-летней Шэрай Бектон (Sharae Becton), предположительно, матери школьницы. Ее обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.
 
 
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