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Возбуждены дела после хищения из «Роскосмоса» выделенных на испытания миллионов
Источник материала: UDF
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
По его словам, расследование по факту крупного мошенничества пока ведется в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия».
В апреле 2012 года и мае 2014 года «Роскосмос» заключил с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госконтракты на летные испытания на космическом корабле «Союз-ТМА-М», касающиеся работ по ротации американских членов экипажа МКС: один — на 3,8 миллиарда рублей, второй — на 3,5 миллиарда рублей.
Следствие считает, что ответственные сотрудники из РКК «Энергия» вступили в преступный сговор для хищения средств «Роскосмоса».
ТАСС не располагает официальным комментарием следственных органов на эту тему.
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Расследование пока ведется в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия».
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