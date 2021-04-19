Источник материала: UDF



Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возбуждены дела после хищения из «Роскосмоса» выделенных на испытания миллионов Расследование пока ведется в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия».

В Москве следователи возбудили два уголовных дела после хищения 15,8 миллиона российских рублей из «Роскосмоса», выделенных по госконтрактам на проведение летных испытаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.По его словам, расследование по факту крупного мошенничества пока ведется в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия».В апреле 2012 года и мае 2014 года «Роскосмос» заключил с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госконтракты на летные испытания на космическом корабле «Союз-ТМА-М», касающиеся работ по ротации американских членов экипажа МКС: один — на 3,8 миллиарда рублей, второй — на 3,5 миллиарда рублей.Следствие считает, что ответственные сотрудники из РКК «Энергия» вступили в преступный сговор для хищения средств «Роскосмоса».ТАСС не располагает официальным комментарием следственных органов на эту тему.