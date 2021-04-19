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Стартап-хаб «Имагуру» в Минске закрывают: договор аренды расторгли без объяснения причин

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Холдинг «Горизонт» расторгает договор аренды с главным стартап-хабом «Имагуру» в одностороннем порядке без объяснения причин, комментируя ситуацию как приказ свыше.

«Имагуру» — площадка свободно мыслящих инновационных предпринимателей, место рождения огромного количества стартапов, главный стартап-хаб Беларуси и ворота страны для международных венчурных инвесторов.

Как сообщает «Имагуру», 16 апреля 2021 года Imaguru Startup HUB получил уведомление от холдинга «Горизонт», у которого арендует помещение с 2013 года, об одностороннем прекращении договора аренды помещений на Фабрициуса, 4 с 30 апреля 2021 года.

— «Горизонт» в своем официальном сообщении в принятом для режима тоне напомнил, что у них есть безоговорочное право одностороннего отказа от арендных отношений, но настоятельно порекомендовал расстаться по обоюдному желанию.

Причины одностороннего прекращения договора не называются, «Горизонту» «помещение срочно понадобилось для собственных нужд». А вокруг пустуют площади завода на улице Фабрициуса.

Представители холдинга, которые нас постоянно уговаривают, что аренда — это не основной бизнес предприятия, в то же время признаются нам, что «Имагуру» — флагман для других арендаторов на улице Фабрициуса: не было бы «Имагуру», не было бы и других арендаторов.

Стартап-хаб отмечает, что «Имагуру» оплачивает аренду в срок, за 7 лет отношений — около 1,5 млн долларов. «Имагуру» инвестировал в ремонт более 2000 квадратных метров, непригодных для офисной деятельности помещений. Улица Фабрициуса стала объектом притяжения для молодых деловых инициативных людей.

«Имагуру» полагает, что решение «Горизонта» связано с активной гражданской позицией стартап-хаба.

Напомним, в начале марта в «Имагуру» устроили маски-шоу: неизвестные заблокировали выход из хаба, поставили к стенке молодых людей — участников мероприятия и сотрудников хаба, затем увезли всех в РОВД.

— «Имагуру» не молчит о беззаконии, репрессиях и преследовании в отношении мирных граждан, которые отстаивают свои права на честный справедливый выбор, — говорится в сообщении стартап-хаба. — «Имагуру» не молчит о развале режимом бизнес-, инвестиционной и стартап-среды — того, что создавалось многие годы с участием, в том числе чиновников на местах.

«Имагуру» не молчит о массовом релокейте стартапов из Беларуси, о катастрофе этого для страны и роли ПВТ в этом процессе.

«Имагуру» за последние месяцы превратился из стартап-хаба в хаб солидарности со всеми невероятными белорусами, которые выбирали Президиум Координационного Совета в «Имагуру», записывали ролики солидарности с PandaDoc или объединялись в профсоюзы и партии.

«Имагуру» поддержал забастовку 26 октября 2020 года. Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси, которую организовывала команда «Имагуру», открывала Светлана Тихановская.

 
 
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«Имагуру» полагает, что решение «Горизонта» связано с активной гражданской позицией стартап-хаба.
 
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