«Приказ свыше». Основательница стартап-хаба Imaguru заявила о его закрытии

Источник материала: Onliner

На своей странице в Facebook основатель и СЕО стартап-хаба Imaguru Татьяна Маринич заявила сегодня о закрытии пространства. По ее словам, «холдинг „Горизонт“ расторгает договор аренды в одностороннем порядке без объяснения причин, комментируя ситуацию как приказ свыше. Государство закрывает „Имагуру“ в Минске, площадку свободно мыслящих инновационных предпринимателей, место рождения огромного количества стартапов, главный стартап-хаб Беларуси и ворота страны для международных венчурных инвесторов».

Уведомление о том, что договор прекращен в одностороннем порядке, Imaguru Startup Hub получил от «Горизонта» в пятницу 16 апреля. Это помещение холдинг сдавал Imaguru с 2013 года.

«„Горизонт“ в своем официальном сообщении в принятом для режима тоне напомнил, что у них есть безоговорочное право одностороннего отказа от арендных отношений, но настоятельно порекомендовал расстаться по обоюдному желанию, — говорится на сайте хаба. — Причины одностороннего прекращения договора не называются, „Горизонту“ „помещение срочно понадобилось для собственных нужд“. А вокруг пустуют площади завода на улице Фабрициуса. Представители холдинга, которые нас постоянно уговаривают, что аренда — это не основной бизнес предприятия, в то же время признаются нам, что Imaguru — флагман для других арендаторов по улице Фабрициуса: не было бы Imaguru — не было бы и других арендаторов. „Горизонт“ запутался в аргументации. Запутаться легко, когда твоя мотивация — не деньги зарабатывать, а хорошо исполнять приказы сверху.

Мы не видим рациональности данного решения: Imaguru оплачивает аренду в срок, за 7 лет отношений — около $1,5 млн долларов. Imaguru инвестировал в ремонт более 2000 кв. м непригодных для офисной деятельности помещений, заботился о здании, которое до 2013 года гнило под „чутким руководством“ государственного собственника. Улица Фабрициуса стала объектом притяжения для молодых деловых инициативных людей».

Собственники Imaguru связывают данное решение «Горизонта» с активной гражданской позицией хаба. Татьяна Маринич входит в основной состав Координационного совета, который признан экстремистским формированием.

«Горизонт» пока не озвучил свою позицию. Как только мы сможем получить комментарий, мы сразу же опубликуем его.

(будет дополнено)