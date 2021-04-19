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Команда "МАЗ-СПОРТавто" отправилась на ралли "Золото Кагана"
Источник материала: Партизан
Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Астраханскую область России на ралли-рейд "Золото Кагана-2021", сообщили в пресс-службе МАЗа.
"Сегодня техника команды "МАЗ-СПОРТавто" выехала из Минска в Астраханскую область для участия во Втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана", который пройдет с 23 по 27 апреля", - проинформировали на предприятии.
Мазовские экипажи будут выступать на капотных грузовиках,
В этом году организаторы внесли новшества в проведение гонки. Дорожные книги будут выдаваться утром за 15 минут до выезда из парка сервиса. Контрольные точки WPS, расположенные в барханах, будут иметь радиус взятия 50 метров (ранее было 90 метров), отметили в пресс-службе.
Стартует ралли-рейд в субботу 24 апреля с торжественного открытия у стен астраханского Кремля. Вечером 27 апреля в Астрахани пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.
Фото: maz.by
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Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Астраханскую область России на ралли-рейд "Золото Кагана-2021", сообщили в пресс-службе МАЗа.
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