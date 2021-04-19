ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торговый центр на месте Червенского рынка введут ранее запланированного

19.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телеканал СТВ в вечерних новостях 19 апреля анонсировал досрочный ввод в эксплуатацию Торгового центра на месте бывшего Червенского рынка, на пересечении Маяковского и Аранской.



По данным телеканала, новый объект недвижимости может быть сдан раньше срока — строители работают со значительным опережением, пишет officelife.media. Поэтому запланированная дата ввода в эксплуатацию — октябрь 2024 года может стать ближе.

Торговый центр будет иметь площадь около 75 тыс кв м строится. Четыре этажа многофукционального комплекса отведут под детские магазины, развлекательный центр, кинотеатр и спортзал.

Торгово-развлекательный центр может решить насущный вопрос с парковками в микрорайоне. В рамках инвестпроекта запланировано строительство паркинага на 800 мест.

Ранее сообщалось, контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал СТВ в вечерних новостях 19 апреля анонсировал досрочный ввод в эксплуатацию Торгового центра на месте бывшего Червенского рынка, на пересечении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Галоўнаму рэдактару Intex-press вынесьлі пракурорскае папярэджаньне за інтэрвію зь Ціханоўскай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by