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Торговый центр на месте Червенского рынка введут ранее запланированного
Источник материала: Партизан
Телеканал СТВ в вечерних новостях 19 апреля анонсировал досрочный ввод в эксплуатацию Торгового центра на месте бывшего Червенского рынка, на пересечении Маяковского и Аранской.
По данным телеканала, новый объект недвижимости может быть сдан раньше срока — строители работают со значительным опережением,
Торговый центр будет иметь площадь около 75 тыс кв м строится. Четыре этажа многофукционального комплекса отведут под детские магазины, развлекательный центр, кинотеатр и спортзал.
Торгово-развлекательный центр может решить насущный вопрос с парковками в микрорайоне. В рамках инвестпроекта запланировано строительство паркинага на 800 мест.
Ранее сообщалось, контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.
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Телеканал СТВ в вечерних новостях 19 апреля анонсировал досрочный ввод в эксплуатацию Торгового центра на месте бывшего Червенского рынка, на пересечении...
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