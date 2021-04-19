Торговый центр на месте Червенского рынка введут ранее запланированного

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Торговый центр будет иметь площадь около 75 тыс кв м строится. Четыре этажа многофукционального комплекса отведут под детские магазины, развлекательный центр, кинотеатр и спортзал.





Торгово-развлекательный центр может решить насущный вопрос с парковками в микрорайоне. В рамках инвестпроекта запланировано строительство паркинага на 800 мест.





Ранее сообщалось, контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.