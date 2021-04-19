Тихановская в беседе с генсеком Совета Европы предложила участие в его работе демократических сил Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 19 апреля в формате онлайн-беседы обсудила ряд вопросов с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.







Фото: пресс-служба офиса Тихановской.

На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы примет две резолюции по Беларуси.

Как сообщает пресс-служба офиса Тихановской, в ходе беседы она подчеркнула, что членство в Совете Европы — приоритет для новой Беларуси, ведь страна также является частью Европы.

Тихановская обсудила инициативу по проведению переговоров при международном посредничестве для решения кризиса в Беларуси.

Она также сказала о репрессиях режима в отношении белорусских демократических сил и объявлении их лидеров террористами.

Тихановская призвала пересмотреть формы взаимодействия Совета Европы с Беларусью и создать возможности для участия демократических сил в работе его органов.

Как сообщалось, на весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет 19—22 апреля в Страсбурге, будут обсуждены два доклада по Беларуси и подготовленные на их основе резолюции — «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор — французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).