Как Запад пытается «перекрыть» информацию о готовящемся в Беларуси госперевороте – мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Запад старается всеми способами «перекрыть» информацию о готовящемся в Беларуси государственном перевороте. Внимание переводится на Россию. Накануне Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности ко взрыву складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Две громкие новости последовали практически одна за другой, удивительным образом совпадая по времени. Немногим позже появилась ещё одна – российская оппозиция объявила о проведении новых крупных несанкционированных акций в городах России. Днем Х названа среда, 21 апреля. Именно тогда Владимир Путин должен обратиться к Федеральному собранию, а на следующий день анонсирована встреча с Александром Лукашенко. Есть ли связь между заявлениями Праги и попыткой госпереворота в Минске?

Новость о сорванной попытке госпереворота в Беларуси, безусловно, стала топовой в эти выходные. Особенно в российских СМИ. Обсуждались и успешная работа белорусских силовиков, и их координация с московскими коллегами. Анализировались личности фигурантов, строились версии о заказчиках и кураторах, делались проекции перспективы таких «планов» для Москвы. В это же время здесь отметили подозрительное, достаточно долгое молчание Запада по громкому поводу. Оказалось, партнеры готовились его просто «перекрыть». Причем в свойственной манере, мол, вы сами не без греха. Чехия обвинила Россию в причастности ко взрыву складов боеприпасов семилетней давности, а внутренняя оппозиция взялась спасать якобы умирающего в тюрьме Навального. На среду по стране назначены новые несанкционированные выступления.

Сообщение из Чехии пришло в тот же день, когда появилась информация о срыве плана по государственному перевороту в Беларуси. Прага уведомила Россию о высылке 18 дипломатов. Из-за того, что якобы подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: «Основываясь на четких доказательствах, полученных в ходе расследования, проведенного нашими спецслужбами, я могу сказать, что есть вполне обоснованные подозрения о причастности сотрудников российской спецслужбы ГРУ к взрыву склада боеприпасов в районе Врбетицы в 2014 году. Этот взрыв нанес огромный материальный ущерб, серьезную угрозу и унес жизни многих местных жителей. Там погибли два наших согражданина, соотечественника».

Виноваты в этом русские, считают в Праге, а конкретно любители Солсберийских шпилей – знаменитые Петров и Боширов. Мол, они в это время находились на территории страны. Чехи даже сравнили дело о взрывах с историей с отравлением Скрипаля. Дескать, и там, и там наследили эти русские. В Москве такие заявления назвали «фокусами» и вассальным поведением. А кроме того, расценили как попытку отвлечь внимание от важной и актуальной темы относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту в Беларуси. Все выходные западные СМИ предпочитали эту информацию игнорировать.

Армен Гаспарян, политолог, общественный деятель (Россия): «Вы, наверное, тоже обратили внимание, что на Западе по этому поводу никто ничего не говорит. Хотя ситуация не рядовая. Похищение детей Президента – это международный терроризм, на секундочку. И те люди, которые эту акцию санкционировали, не будем показывать пальцем, но это "вашингтонщина" – занимаются терроризмом».

Но кровавый режим – это же не про демократическую Европу и США. Людей убивают, и это методично вкладывают в головы жителей Запада, исключительно в Минске и Москве. Вот прямо сейчас в российской колонии умирает осужденный за мошенничество Алексей Навальный. Вернее, умрет он, так говорят сидящие за границей руководители его фонда, не завтра, а через три дня. Если Россия снова не выйдет на несанкционированные акции. Именно в среду, когда Владимир Путин должен обратиться к Федеральному собранию, а на следующий день анонсирована встреча с Александром Лукашенко. А там явно могут всплыть дополнительные подробности заговора. Перед переговорами двух лидеров кому-то очень нужна жесткая картинка. Белорусские «несогласные» этого как будто ждали. Из минских лесов готово фото: «Россия, выходи за Навального».

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации (Россия): «Переключение на Навального, на персону, которая никакого отношения к Беларуси не имеет, связано с тем, что белорусская оппозиция стремится информационно затемнить достаточно неприглядные сведения о том, что в отношении Александра Лукашенко готовилось покушение, а, по сути, попытка военного переворота. Что касается организаторов подобного рода мероприятий, то следует учитывать, и это воочию можно наблюдать, как все эти организаторы находятся за границей, как в случае и с белорусской оппозицией, на алтарь революции эти ребята кладут жертвы, не являющиеся знаковыми. Пушечное мясо революции, к сожалению, кладется на этот алтарь. И цинизм происходящего зашкаливает и не вызывает никакой симпатии».

Надо отметить, что организаторы и в этот раз даже не пытаются согласовать свои «гуляния», целенаправленно толкая людей под большие штрафы и под дубинки. Не секрет, что службы охраны правопорядка традиционно переходят в усиление во время знаковых событий, которые проводит Кремль. То есть два раза, в случае выхода оппозиции на улицы, им «вставать» не придется.

Протестные акции в России в среду, говорят эксперты, вряд ли будут многочисленными. Месяц сторонники Навального на своем сайте не могут набрать по всей стране даже 500 тысяч сторонников протестов. Но опять же все будет решать картинка. А именно над ней и будут работать провокаторы, чтобы переформатировать и сместить акценты с того, что известно, относительно заговора в Беларуси и с двух грядущих важных политических событий, которые в том числе будут касаться и наших двусторонних отношений.

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