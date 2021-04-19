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Сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя в Брестском районе (ВИДЕО)

19.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя в Брестском районе (ВИДЕО)

Работники ГАИ со стрельбой останавливали нетрезвого водителя в Брестском районе вечером 18 апреля. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел в агрогородке Большие Мотыкалы. Сотрудник ГАИ потребовал водителя Nissan Primera остановить машину, но тот попытался оторваться от преследования.

Когда автомобили ехали по трассе Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши, к сотруднику ГАИ присоединилось подкрепление – еще четыре наряда. Водителя Nissan Primera пришлось останавливать выстрелами: сначала в воздух, потом – по колесам.

Нарушитель – 24-летний житель Брестского района. Медосвидетельствование показало 1,9 промилле. Также выяснилось, что у него не было водительских прав.

Составлено несколько административных протоколов. Раньше данный гражданин уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения.


Фото: скриншот из видео МВД

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Работники ГАИ со стрельбой останавливали нетрезвого водителя в Брестском районе вечером 18 апреля. Об этом сообщили в МВД. Инцидент произошел в агрогородке...
 
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