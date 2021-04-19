Уникальная экспозиция орденов и медалей Великой Отечественной войны открылась в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Легендарные ордена и медали Великой Отечественной можно рассмотреть и даже потрогать. В Гродно открылась экспозиция, уникальная для всей Беларуси. Впервые в одном месте собрали награды, которые в войну получали и генералы, и рядовые солдаты. Экспонаты – точные копии, но среди коллекционеров они тоже на вес золота, ведь кавалерами самых редких наград когда-то были единицы. С экспозицией познакомилась и наша съемочная группа.

Шлем тут же отправляется в толпу. Школьники наперебой примеряют экипировку, рассматривают оружие, учатся передавать послания азбукой Морзе. И младшие, и старшеклассники в восторге – впервые всё не только можно, но и нужно трогать.

Экспозиция в областном военкомате уникальна для Беларуси. Впервые в одном месте собрали почти 60 наград – часть за успехи в труде в мирное время. Но основа – награды времен Великой Отечественной – орден Ленина, Красной звезды, Ушакова. И самая желанная у простых солдат – медаль за отвагу. Школьники внимательно слушают, рассматривают и сразу вспоминают и историю, и судьбы своих родных.

София Карпицкая, ученица 4-го класса гимназии №10 г. Гродно: «У меня прадедушка чуть-чуть не дожил до Победы. Он умер в Дрездене. А о судьбе другого мы очень долго ничего не знали. Мы узнали только в прошлом году, он умер тут в лагере».

Алексей Родик, учащийся военно-патриотического класса СШ №28 г. Гродно «Раньше бывал в подобных музеях, но именно эти экспонаты, эти награды не видел. Я считаю, что это важно, это нужно каждому увидеть, чтобы не забывать историю, помнить и передавать дальше ее».

Роман Казакевич, учащийся военно-патриотического класса СШ №28 г. Гродно: «Я считаю, это поможет в изучении истории, так как это довольно-таки интересные факты, которые могут быть не написаны в учебниках».

Все награды – копии. Но для Александра Кавуна каждая – бесценна. Он собирал коллекцию почти 15 лет по всему СНГ – покупал, обменивал. Благодаря ему можно в деталях рассмотреть даже самые редкие и ценные награды. Их разработку доверяли лучшим мастерам, а те не жалели в благодарность за подвиг драгоценных камней и металлов.

Александр Кавун, ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области: «Это просто произведение искусства с высоким художественным исполнением. Награды были выстраданы не только художником, который выполнял эскизы, но выстраданы народом. Просто берешь награду в руки и ощущаешь гордость за великий народ-победитель».

Орден «Победа» – гордость коллекции – таких на весь мир всего 20. Его кавалерами были Сталин и Жуков, из белорусов – лишь генерал Антонов. Вручался за особые подвиги, решавшие исход важнейших сражений – Сталинградской битвы, операции Багратион. Бриллианты, рубины, платина – на черном рынке цена ордена доходит до трёх млн долларов.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Чтобы они встречались друг с другом, видели, передавали свои ощущения и видели, как жили наши деды, как жили наши отцы, их старшие братья и, наверное, задумывалиcь о том, что мир, свобода и независимость – это не просто слова. Они достались нам очень дорогой ценой».

Коллекцию будут пополнять. С приближением Дня Победы и 22 июня интерес к таким экспозициям увеличится – военные готовы рассказывать о войне и взрослым, и детям. И спустя 80 лет после начала Великой Отечественной, когда так много уже было сказано, о многом можно узнать наглядно – через военные награды и истории тех, кто их получал.

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