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На «Гродно Азоте» внепланово остановились два цеха

19.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Гродно Азоте» внепланово остановились два цехаГродно Азоте» внепланово остановились два цеха" class="one-news__figure-img">

Внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» произошла на «Гродно Азоте». Об этом сообщает портал газеты предприятия.

Остановка произошла в понедельник 19 апреля, около 14:35. Это случилось из-за ошибки персонала электроцеха во время выполнения планового обслуживания. Остановка «Аммиак-4» привела к остановке технологически связанного цеха «Карбамид-4».

Уточняется, что угрозы экологии и местным жителям нет.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» произошла на «Гродно Азоте». Об этом сообщает портал газеты предприятия. Остановка произошла в понедельник 19...
 
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