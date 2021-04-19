На «Гродно Азоте» внепланово остановились два цеха

Источник материала: ОНТ

Гродно Азоте» внепланово остановились два цеха" class="one-news__figure-img">

Внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» произошла на «Гродно Азоте». Об этом сообщает портал газеты предприятия.

Остановка произошла в понедельник 19 апреля, около 14:35. Это случилось из-за ошибки персонала электроцеха во время выполнения планового обслуживания. Остановка «Аммиак-4» привела к остановке технологически связанного цеха «Карбамид-4».

Уточняется, что угрозы экологии и местным жителям нет.

Фото: БЕЛТА

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