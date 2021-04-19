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Неделя предпринимательства стартовала в Минске. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи
Источник материала: ОНТ
Повышение конкурентоспособности, развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики – эти и другие темы обсудят представители бизнеса на Белорусской неделе предпринимательства, которая стартовала сегодня.
В этом году она проходит уже в 6-й раз. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи. Более 200 событий по всей стране. Центральной площадкой станет 3-й республиканский форум, который по традиции соберет представителей деловых кругов и власти для обсуждения перспектив государственно-частного партнерства.
Развитие предпринимательства в нашей стране активно поддерживает и банковские структуры. Уже в 3-й раз стратегическим партнером национального бизнес-форума выступил Беларусбанк. В условиях пандемии важно найти баланс между дополнительным финансированием и перспективами развития бизнеса клиентов. На каждое обращение предпринимателей – индивидуальный подход, в том числе возможность переноса сроков погашения основного долга и процентов, а также благодаря системе дистанционного банковского обслуживания многие процедуры можно совершать онлайн.
На полях форума также будут подведены итоги республиканского конкурса на звание лучшего региона страны с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства. Впервые состоится и презентация учебного пособия по основам ведения бизнеса.
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Неделя предпринимательства стартовала в Минске. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи
Повышение конкурентоспособности, развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики – эти и другие темы обсудят представители бизнеса на Белорусской неделе...
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