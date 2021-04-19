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Неделя предпринимательства стартовала в Минске. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи

19.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неделя предпринимательства стартовала в Минске. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи

Повышение конкурентоспособности, развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики – эти и другие темы обсудят представители бизнеса на Белорусской неделе предпринимательства, которая стартовала сегодня.  

В этом году она проходит уже в 6-й раз. В программе – круглые столы, консультации и деловые встречи. Более 200 событий по всей стране. Центральной площадкой станет 3-й республиканский форум, который по традиции соберет представителей деловых кругов и власти для обсуждения перспектив государственно-частного партнерства.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства»: «На форуме будем обсуждать стратегию перспективы консолидации и приоритеты, которые конфедерация, как и наши партнеры, ведущие бизнес-союзы совместно с реализуемой программой социально-экономического развития на 2021-2025 годы приготовили и в 2021 году при совместном плане действий. Кроме трех панельных дискуссий, будет и два круглых стола, на которых будет обсуждаться развитие предпринимательства Беларуси и увеличение экспортного потенциала». 

Развитие предпринимательства в нашей стране активно поддерживает и банковские структуры. Уже в 3-й раз стратегическим партнером национального бизнес-форума выступил Беларусбанк. В условиях пандемии важно найти баланс между дополнительным финансированием и перспективами развития бизнеса клиентов. На каждое обращение предпринимателей – индивидуальный подход, в том числе возможность переноса сроков погашения основного долга и процентов, а также благодаря системе дистанционного банковского обслуживания многие процедуры можно совершать онлайн. 

Сергей Пась, директор Департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка: «Присутствуя в каждом регионе, мы осуществляем поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Используя как традиционные банковские продукты и услуги, так и услуги дочерних компаний, входящих в состав банковского холдинга: услуги консалта, услуги лизинга, услуги брокерские. Также мы активно внедряем проведение обучающих мероприятий  это семинары, вебинары. По поддержке малого и среднего бизнеса финансовой, банк наряду с собственными ресурсами активно привлекает ресурсы на внешних финансовых рынках».

На полях форума также будут подведены итоги республиканского конкурса на звание лучшего региона страны с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства. Впервые состоится и презентация учебного пособия по основам ведения бизнеса. 

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Повышение конкурентоспособности, развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики – эти и другие темы обсудят представители бизнеса на Белорусской неделе...
 
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