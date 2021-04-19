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Кристиан Бейл снова кардинально изменил внешность ради новой роли

19.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кристиан Бейл снова кардинально изменил внешность ради новой роли

Британо-американский актер Кристиан Бейл снова кардинально изменил свою внешность ради съемок в новом фильме «Тор: Любовь и гром», которые проходят в Австралии. Об этом передает Screen Rant.

В интернете появились фото, на которых Бейл запечатлен в новом образе – он побрился налысо и похудел, чтобы соответствовать образу главного злодея фильма, в качестве которого выступает Горра, убийца богов.

По мнению журналистов, актер избавился от волос, потому что на него планируется накладывать много грима, еще один вариант – что лицо Бейла планируют обрабатывать с помощью компьютерной графики.

Фото: Кристиан Бейл, кадр из фильма «Эквилибриум»

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Британо-американский актер Кристиан Бейл снова кардинально изменил свою внешность ради съемок в новом фильме «Тор: Любовь и гром», которые проходят в Австралии. Об...
 
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