Кристиан Бейл снова кардинально изменил внешность ради новой роли

Источник материала: ОНТ

Британо-американский актер Кристиан Бейл снова кардинально изменил свою внешность ради съемок в новом фильме «Тор: Любовь и гром», которые проходят в Австралии. Об этом передает Screen Rant.

В интернете появились фото, на которых Бейл запечатлен в новом образе – он побрился налысо и похудел, чтобы соответствовать образу главного злодея фильма, в качестве которого выступает Горра, убийца богов.

По мнению журналистов, актер избавился от волос, потому что на него планируется накладывать много грима, еще один вариант – что лицо Бейла планируют обрабатывать с помощью компьютерной графики.

Фото: Кристиан Бейл, кадр из фильма «Эквилибриум»

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