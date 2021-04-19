Работники «Коммунарки» сообщают про увольнения. Они думают, что это из-за задержаний и арестов

Источник материала: Tut.by

Работники «Коммунарки» сообщают, что на предприятии некоторым специалистам предложили прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. «При отказе говорят про возможное увольнение по статье. Поэтому люди уходят по соглашению сторон», — говорит один из бывших работников. Судя по рассказам работников, такие предложения поступают персоналу с разным опытом работы, разной квалификации. При этом у некоторых из них до окончания контракта еще несколько лет, а вопросов по выполнению работы, по их словам, у руководства до этого не возникало. По наблюдениям работников, их истории объединяет один общий момент — вопросы, которые возникали к ним со стороны силовиков: кого-то задерживали в 2020-м или в этом году, а кто-то отбывал административный арест.

Получить оперативно подробный комментарий на предприятии не удалось, однако нам уточнили, что «ситуация обыкновенная: люди приходят и уходят».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что рассказывают работники

В редакцию обратились работники «Коммунарки», которые рассказывают о том, что им предложили прекратить трудовые отношения по соглашению сторон.

— Мне руководство предложило уволиться по соглашению сторон. Но я сказала, что писать не буду, увольняйте по статье. Вызвали к идеологу, телефоны попросили оставить в приемной, положили заявление передо мной и сказали писать. Я отказалась, — рассказывает уже бывшая работница предприятия. — Мне около часа полоскали мозги, говорили про переаттестацию, увольнение по статье. Сказали, статью найдут. Затем мне дали 2 часа на принятие правильного решения. После этого звонили коллегам, уточняли, написала заявление или нет. Говорили, чтобы меня как-нибудь уговорили. Увольняют небольшими партиями.

Бывшая работница «Коммунарки» утверждает, ее уволили из-за привлечения по административной статье. «Хотя до этого руководство относилось лояльно: приходили письма на предприятия — проводили профбеседу, предупреждали под подпись о несанкционированном массовом мероприятия и отсылали ответ с характеристикой», — говорит экс-работница предприятия.

Как минимум еще трое работников, с которыми мы пообщались, утверждают, что им предложили уволиться по соглашению сторон из-за вопросов, которые к ним были со стороны силовиков. Предложения уволиться по соглашению, как рассказывают работники, поступили специалистам из разных подразделений (причем с разным опытом работы, разной квалификации).

Работники конфетно-шоколадного цеха говорят, что у них уволили не меньше двух их коллег — операторов. По их словам, как минимум один из них выполнял ответственную работу, «на которую не возьмешь человека с улицы». «Уволили операторов за один день, то есть у ребят не было времени найти новую работу, — рассказывает работник „Коммунарки“. — Также не продлевают контракты с теми, кто вышел из профсоюза».

«Кто-то из уволенных попадался с селфи на фоне автозака, кто-то отбывал арест. Кого-то на День Воли задержали. Некоторых задерживали, записывали их данные, отпускали без протокола, но сообщали на работу», — говорит еще один сотрудник «Коммунарки».

Еще один из числа уже бывших работников «Коммунарки», у которого, по его словам, стаж работы на предприятии около 17 лет, рассказал, что его уволили по статье — за прогул, хотя он в это время отбывал административный арест в Жодино. Мужчина рассказал, что его задержали 22 марта, на следующий день ему присудили 15 суток административного ареста, на свободу он вышел вечером 6 апреля. Его осудили по статье 24.3 КоАП (по ней ответственность предусмотрена за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Слова работника подтверждаются данными волонтеров, которые отслеживают задержания, суды, отбывания административного ареста, освобождения этих людей.

Бывший работник рассказывает, что на работу вышел 7 апреля, но к работе его не допустили и сообщили об увольнении днем ранее. Он говорит, что написал руководителю предприятия претензию на досудебное урегулирование спора, основной момент — изменить формулировку причины увольнения. «Отсутствие меня на рабочем месте с 23 марта по 6 апреля и неисполнение мной трудовых обязанностей не зависело от моей воли и нежелания исполнять свои трудовые обязанности», — отмечает экс-работник. Он говорит, что направил обращения в госорганы, в том числе в Департамент госинспекции труда Минтруда, Госконтроль, Генпрокуратуру.

Информация о количестве уволенных за последнее время разнится. По одним данным, это может быть около 10 человек за последние две недели, по другим — больше 20.

Что говорят на предприятии

Мы попытались выяснить у руководства «Коммунарки», действительно ли увольнения на предприятии связаны с вопросами от силовиков. Заместитель гендиректора по качеству «Коммунарки» Ольга Царева, которая также курирует организацию идеологической работы на предприятии, уточнила, что по корпоративной этике предоставлять информацию по телефону не полагается.

— У нас принято, что вся информация письменно, мы ответим вам, — уточнила Ольга Царева и добавила: — Если есть действительно какая-то информация о людях, которые, может быть, вам жалуются, дайте нам тогда эту информацию, мы тоже тогда будем реагировать. Я бы не сказала, что у нас какая-то ситуация существует. Обыкновенная, как всегда. Люди приходят и уходят. Ничего неординарного у нас нет.

Мы направили запрос на предприятие. Когда мы получим ответ, то опубликуем его.

Если вы располагаете информацией по ситуации на «Коммунарке», то напишите нам в телеграме @bobkov_tut Напишите нам также, если вы располагаете информацией про увольнения на других предприятиях.