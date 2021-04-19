Источник материала: UDF



Во время многотысячного марша протеста 23 августа 2020 г.





Александр Лукашенко в Александрии, где и объявил новый декрет, 17 апреля

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чего ожидать от анонсированного декрета Лукашенко? Мнение Карбалевича Ускоренное правосудие, гарантии для своих или создание некоего органа.

Александр Лукашенко объявил о принятии важного решения, которое будет, как он отметил, «одним из основополагающих решений за четверть века президентства». Скорее всего, оно появится в форме декрета. Что это за декрет?В законотворческой практике Беларуси декреты президента являются наиболее важными документами, которые имеют более высокий статус, чем указы или законы, принятые парламентом. Они задают направление развития отдельных сфер экономики и общества.Можно вспомнить декрет о тунеядцах, который в 2017 году вызвал взрыв общественного возмущения. Подобные документы встречаются не так часто. Например, в 2018 году был издан только один декрет, в 2019 году - 4, в 2020 году - 5 декретов.Какого содержания может быть объявлен декрет? Здесь можно выстроить разные версии.Прежде всего, стоит вспомнить, в каком контексте было дано это обещание. Вот как реплика Лукашенко подается ​​на его официальном сайте:Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого «ползучий переворот». «Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента», - заявил белорусский лидер.То есть данное заявление появилось в контексте упоминания информации о мятеже.Следовательно, можно предположить, что декрет коснется противодействия политическим оппонентам. Не исключено, что против любой оппозиции и инакомыслия будут приняты новые, более жесткие меры.Здесь можно провести историческую аналогию. В сталинском СССР после убийства Сергея Кирова в 1934 году было принято решение ускорить и упростить правосудие в отношении «врагов народа». Это было началом «великого террора».Поэтому наиболее правдоподобна версия, что объявленный декрет может касаться некоего экстренного, ускоренного и упрощенного правосудия в отношении всех противников Лукашенко, которые будут объявлены заговорщиками, повстанцами, экстремистами и террористами. Возможно, в этом смысле нам нужно понять его рассуждения о том, что, мол, если меня «снесут», то чтобы у «них» не получилось. То есть драконовские законы должны действовать и после Лукашенко.Можно, конечно, рассмотреть и другие варианты. Например, декрет обеспечит определенные гарантии неприкосновенности самого Лукашенко, его семьи и его окружения. Или, например, о создании какого-то чрезвычайного органа власти с исключительными полномочиями, возможно, во главе с самим Лукашенко. Но ничего хорошего от этого декрета для Беларуси ждать не приходится.