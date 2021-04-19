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Чего ожидать от анонсированного декрета Лукашенко? Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
Во время многотысячного марша протеста 23 августа 2020 г.
В законотворческой практике Беларуси декреты президента являются наиболее важными документами, которые имеют более высокий статус, чем указы или законы, принятые парламентом. Они задают направление развития отдельных сфер экономики и общества.
Можно вспомнить декрет о тунеядцах, который в 2017 году вызвал взрыв общественного возмущения. Подобные документы встречаются не так часто. Например, в 2018 году был издан только один декрет, в 2019 году - 4, в 2020 году - 5 декретов.
Александр Лукашенко в Александрии, где и объявил новый декрет, 17 апреля
Какого содержания может быть объявлен декрет? Здесь можно выстроить разные версии.
Прежде всего, стоит вспомнить, в каком контексте было дано это обещание. Вот как реплика Лукашенко подается на его официальном сайте:
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого «ползучий переворот». «Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента», - заявил белорусский лидер.
То есть данное заявление появилось в контексте упоминания информации о мятеже.
Следовательно, можно предположить, что декрет коснется противодействия политическим оппонентам. Не исключено, что против любой оппозиции и инакомыслия будут приняты новые, более жесткие меры.
Здесь можно провести историческую аналогию. В сталинском СССР после убийства Сергея Кирова в 1934 году было принято решение ускорить и упростить правосудие в отношении «врагов народа». Это было началом «великого террора».
Поэтому наиболее правдоподобна версия, что объявленный декрет может касаться некоего экстренного, ускоренного и упрощенного правосудия в отношении всех противников Лукашенко, которые будут объявлены заговорщиками, повстанцами, экстремистами и террористами. Возможно, в этом смысле нам нужно понять его рассуждения о том, что, мол, если меня «снесут», то чтобы у «них» не получилось. То есть драконовские законы должны действовать и после Лукашенко.
Можно, конечно, рассмотреть и другие варианты. Например, декрет обеспечит определенные гарантии неприкосновенности самого Лукашенко, его семьи и его окружения. Или, например, о создании какого-то чрезвычайного органа власти с исключительными полномочиями, возможно, во главе с самим Лукашенко. Но ничего хорошего от этого декрета для Беларуси ждать не приходится.
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Ускоренное правосудие, гарантии для своих или создание некоего органа.
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