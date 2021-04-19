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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие партии будут востребованы избирателями в ближайшие годы в Беларуси? Всему свое время, и время каждой вещи под небом… Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий… Книга Екклесиаста,...

Спойлер: при всем критичном отношении к пропорциональной системе выборов и к большинству белорусских партий считаю временное усиление роли последних в общественной жизни необходимым. И существующих, и тех, что еще «в проекте». Конечно, наряду с развитием различных структур и функций гражданского общества и упрочением его позиций.Наличие партий имеет практический смысл в период существенной дифференциации общества, что у нас и произошло в 2020 году (фактически содержательно впервые со времен окончания перестройки и распада СССР). Белорусское общество разделилось на две количественно неравные группы сторонников и противников действующей власти.Есть две большие группы антагонистов? Значит, время «ренессанса» партий пришло. Элементарно, Ватсон!Итак, проведем ревизию партийного спектра Беларуси. В несколько упрощенном варианте, есть «партия власти» (куда входят как массовидные общественные организации, имеющие мандат на существование с самого «верха», так и сателлитарные структуры, носящие маску формальной «автономности»). Вторая партия – «партия оппозиции власти». В большинстве своем она состоит не только из членов политических партий, но прежде всего – из активистов различных общественных объединений и неофитов в политике, рекрутированных революционным подъемом прошлого года.Поскольку «кадровые политики» с той и с другой стороны поначалу «проспали» спонтанный выброс накопившейся за десятилетия безвременья и застоя общественной энергии, пришлось срочно искать тактики успешных действий в нестандартных политических условиях.Власть повела себя неоригинально. Просто «закрыла» всех основных конкурентов действующего президента на предстоящих выборах. А заодно и тех, кто имел многолетний опыт организации массовых выступлений. Оставила в списке на регистрацию тех, кого посчитала «политическими вегетарианцами».Многолетняя селекция государственного аппарата и экспертного сопровождения власти по принципу стопроцентной лояльности одному лицу привела к стратегическому просчету: регистрации Светланы Тихановской, которую посчитали безобидной домохозяйкой, не имеющей ни опыта, ни репутации, ни средств, чтобы собрать «команду успеха». Но очевидно спонтанное решение самоотверженной супруги Сергея Тихановского баллотироваться вместо дискриминированного в пассивном избирательном праве мужа неожиданно для власти стало не поводом для насмешек сограждан, а точкой бифуркации для всей системы. Белорусский цезаризм вынужденно перерос в тиранию, поскольку иначе удержать власть оказалось бы невозможно.А ведь уже с марта-апреля 2020 года, после ожиданного провала оппозиционной акции «праймериз», должно было стать очевидно, что впереди – большая политическая турбулентность. Общественное мнение на уровне активных пользователей соцсетей вынесло свой вердикт. Отказало в доверии действующей власти. Лейтмотивом высказываний была одна идея: «хоть фонарный столб, хоть кто, но новый». Характерно, что перетока симпатий к представителям «старой генерации оппозиции» не произошло. От нее тоже устали.Правда, позднее «старая оппозиция» в лице партий национал-демократического спектра получила еще один шанс на реванш. Впрыгнув в «поезд Тихановской» и поддержав ее кандидатуру ресурсно.Теперь могу признаться: в долгой карьере политтехнолога всегда мечтала, чтобы получить для работы неполитизированного кандидата, своего рода «tabula rasa». С ним не пришлось бы тратить время и нервы на длительные споры, надо или не надо делать то или это. Да и после победы такого кандидата можно было бы сотрудничать с ним и помогать вырабатывать успешную политическую линию. Очень интересная задача.Единожды мне повезло: я причастна была к становлению одного политика с нуля. Но, конечно, со Светланой Тихановской примкнувшим к ней партийцам повезло больше. Масштаб влияния оказался крупнее.Зато не повезло белорусской власти. Думаю, там не просчитали «эффект Золушки».Уверена: «кейс Тихановской» уже прописался во всемирной истории и долго будет изучаться историками, политологами и социологами. А мы пойдём дальше.Вряд ли сейчас можно реально создать единое «сетевое» общественное движение, организованное по принципу Народных фронтов по борьбе с фашизмом, существовавших в Европе перед Второй мировой войной. Отличительная черта последних – объединение людей различных политических взглядов и социальной принадлежности, а также поколений на одной интегративной платформе: попытке остановить порабощение континента нацизмом.Теория и практика деятельности Народных фронтов весьма повлияла на интегративный характер другого народного движения – движения Сопротивления.С трепетом ждала, что кто-то додумается до аналогии и в Беларуси. Теперь такие высказывания стали явью. Они становятся естественным отражением радикализации взглядов части нонконформистов. Мол, если мирным путем выиграть не получается, то надо перейти к адекватному ответу на силовой вызов власти.А надо ли? Цена, которую придется платить за такую стратегию обществу, слишком велика. Не случайно обычной практикой многих авторитарных режимов является превентивное изъятие законно хранящегося у частных лиц оружия (боятся свержения?). Ради этого принимаются соответствующие нормативные акты, оправдывающие подобную государственную практику. В Беларуси Закон «Об оружии» был принят еще в 2001 году. Первоначальная, расширительная практика его применения вызвала большое недовольство охотников. Но у этого закона был второй, политический план – исключить все варианты немирных действий недовольных властью. С этого времени стало понятно, что любые отдельные эксцессы на этом направлении (основанные на плановых провокациях?) обязательно станут поводом и основой для разгрома гражданского общества.Что в сухом остатке? Трудная, тяжелая работа в легальном варианте. Там, где это возможно.Кто-то собрал 5 тысяч подписей учредителей своей партии? Делайте простенькое программное заявление, простенький устав, проводите все учредительные процедуры и подавайте на регистрацию партии. Только сначала проверьте, нет ли в Минюсте регистрации другой структуры с таким же названием. Что очень вероятно. По крайней мере, такая попытка зарегистрироваться была. Знаю даже инициатора.Получая отказ в регистрации, можно с тупым упорством маньяка подавать на регистрацию вновь и вновь. Помнится, нашу организацию, учрежденную в чернобыльскую годовщину в 1997 году, не регистрировали то ли 4, то ли 6 раз – как-то так. Одна из претензий: чиновникам не нравилась отсылка ко «Всеобщей декларации прав человека» ООН. Через полгода после проведения конституционного референдума 1996 года, уничтожившего разделение властей и установившего единовластие, при подаче документов на регистрацию нам возвращали их со словами: «Прав человека в стране всем хватает! Кроме вас.»Зато ликвидация организации после двух предупреждений прошла в 2008-м году по суду без сучка и задоринки.Владимир Новосяд ещё много лет назад попытался зарегистрировать лидерскую «Партию свободы и прогресса». А после многочисленных отказов в регистрации начал креативно работать через Оргкомитет по созданию партии. Его опыт использовали и члены учреждаемой БХД. Пока люди живы, выход можно найти всегда. Если не смиряться.Ещё один вариант в условиях, подобных нашим – это вступление в уже действующие политические партии. Если кто-то опасается преследований, предложите избранной вами партии создать институт сочувствующих без регистрации. В серии будущих выборов работа найдется всем.Не могу не остановиться на вопросе, какие партии сейчас будут востребованы. Нет, не «глобалисты» и «националисты», как считает не нуждающаяся в представлении Марин Ле Пен. Скорее, это будут т.н. зонтичные партии, часто позиционирующиеся как центристкие. Подобные универсальные партии делают ставку не на идеологическую определенность, а на максимальную мобилизацию электората вне зависимости от его социальной принадлежности и идейных предпочтений. Для них важна электоральная поддержка. Больше, чем работа с партийным активом и работа самого партийного актива. Знаю в стране несколько национальных политиков, которые могли бы такую партию повести за собой.Ну, а для Латушко подойдет модель т.н. новых кадровых или «картельных» (электорально-профессиональных) партий. Их обычно учреждают корпоративные объединения менеджеров в области госуправления. Чем НАУ – не готовая группа учредителей? Когда вернутся в Беларусь?Поле возможностей для по-хорошему амбициозных, адекватных людей открыто. «Старая оппозиция» рекрутировала идеологически мотивированных людей. Но существенно прирастать не будет. Ресурс мобилизации в этом партийном сегменте фактически исчерпан. Проверено многими политиками опытным путем.Белорусское общество до последнего времени в массе своей не сильно вовлекалось в политику. В полупатриархальной в прошлом стране с доминированием патриархально-подданнической культуры конформистские настроения были довольно распространены. Сейчас они отчасти подверглись эрозии. Пробудился политический активизм. Возникло спонтанное движение за право влиять на события в своей стране. Призвать к ответственности чиновников, которые содержатся на налоги обывателей. С этим рано или поздно придется считаться власти.Хотя амбивалентность массового сознания не отменилась и не изменилась. Это – давно зафиксированная социологами черта социума, когда люди желают несовместимого. Как говорится, «бланманже с селёдкой». Вновь создаваемым партиям надо учитывать это в своей пропагандистской работе.Время собирать камни.