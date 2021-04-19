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Какими были акценты российских СМИ о задержаниях граждан Беларуси в Москве?

20.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Несколько дней информация о задержании граждан Беларуси в Москве была очень скудная, констатировался сам факт без лишних подробностей и нюансов. Только после появления пропагандистских материалов на беларусском телевидении российские медиа на свою аудиторию обрушили просто вал сюжетов со своим видением ситуации и развития событий. Некоторые обстоятельства, сообщенные российскими СМИ, не совпадали, а то и противоречили тому, что сообщили беларусские. А сама история о предотвращенном перевороте дается на фоне массированной информационной накачки по вопросам планируемой интеграции. Проследим, какие обстоятельства прежде всего бросаются в глаза и являются наиболее значимыми и яркими.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ сконцентрировались на тезисной конструкции противостояния с «коллективным Западом». Поэтому личности задержанных подаются как второстепенная информация. Главный акцент — работа спецслужб США, Польши и позднее появившейся Чехии. При этом вторична даже беларуская площадка — российские медиа выстраивают картину противостояния Запада с Москвой, где роль Минска — всего лишь площадка, сателлит. В качестве «подтверждения» идёт освещение чешско-российского дипломатического конфликта, который спикеры Кремля и МИД описывают как «отвлекающий манёвр».

В такой конструкции второстепенны факты, связанные с самим делом. Например, не даётся ответа на вопрос с кем встречались Зенкович и Федута — это были реальные офицеры силовых ведомств или подставные оперативники. Нет ясности с вопросом, кто задерживал и какова роль ФСБ РФ в процессе? И, наконец, рядовые исполнители. Если речь идёт о подготовке масштабной операции, логично было бы порассуждать о силах и средствах сторон. Вместо этого говорится, что исполнителями якобы должны были стать «местные и украинские националисты». Причём Украина, в данном случае также фигурирует как площадка и инструмент, но никак не субъект, не государство с самостоятельной политикой.

На этом фоне демонстрируется и подчеркивается всемерная поддержка Россией беларусских властей на контрасте с деструктивной активностью «коллективного Запада».

Российские СМИ привычно для получения необходимых результатов используют различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, бездоказательные выводы, повторы. В материалах присутствует сильная манипулятивная семантика, которая формирует необходимый эмоциональный фон. Медиа активно используют термины «военный переворот, заговорщики, отработанный Западом сценарий, привлечение местных и украинских националистов…».
 
Теги: Минск
 
 
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«ФСБ задержала двух человек, которые при участии американских спецслужб готовили военный переворот».
 
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