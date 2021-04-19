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Бывший следователь Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ

20.04.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший следователь Евгений Юшкевич находится в СИЗО КГБ, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

 

Бывший следователь Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ
Евгений Юшкевич. Фото: Наша Ніва.

 

Вечером 19 апреля Юшкевич перестал выходить на связь. Позже стало известно, что в его квартире проводят обыск. Адвокат Юшкевича Мария Колесова-Гудилина написала в «Твиттере», что он задержан и находится в СИЗО КГБ. В ордере на обыск упоминается статья 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

Как сообщалось ранее, Юшкевич уволился из Следственного комитета несколько лет назад. В 2020 году он был причастен к созданию проекта ByChange для помощи и переобучения силовиков и госслужащих, лишившихся работы из-за своей политической и гражданской позиции.

Юшкевича задерживали по уголовному делу 25 ноября по подозрению в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». 4 декабря мера пресечения в отношении него была изменена на подписку о невыезде.

17 марта этого года Юшкевич заметил, что в то время, когда он с адвокатом был на допросе в минском управлении Следственного комитета, в его автомобиль, припаркованный неподалеку, проникли неизвестные и производили какие-то действия. Установленный в автомобиле видеорегистратор сработал на движение и записал звуки происходящего, а также руки неизвестного.

«Двери в машине открываются сами, какие-то руки ползают по панели, что-то открывают, пока я отвечаю милому (реально) следователю на бессмысленные вопросы. Надеюсь, что зашивали не наркотики, а жучки, потому что я к наркотикам плохо очень отношусь и пару лет жизни отдал борьбе с ними, и ни я, ни отец ничего не употребляем», — написал Юшкевич в «Фейсбуке».

 
 
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Бывший следователь Евгений Юшкевич находится в СИЗО КГБ, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».  
 
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