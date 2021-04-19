«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США

«Дело о госперевороте» оказалось роскошным подарком для Александра Лукашенко. Особенно накануне визита к Владимиру Путину, намеченного на 22 апреля.





Вообще отношения между Минском и Кремлем далеко не безоблачны. Но на почве «дела о госперевороте» (кто-то назвал это едко-иронично заговором пикейных жилетов) интересы двух режимов удивительным образом сошлись.

И Кремль, и белорусские власти одинаково боятся цветных революций, ненавидят оппозицию и норовят изобразить ее воплощением зла. К тому же сейчас оба авторитарных режима исполняют в унисон антизападную, антиамериканскую мелодию.

И вождю белорусского политического режима крайне выгодно усилить чувство локтя, подчеркнуть, что он в одном окопе с Путиным против заокеанских супостатов. А потому, мол, не грех и поддержать, поощрить последнего союзника.

Наивных противников Лукашенко заманили в ловушку

Бросается в глаза, как слаженно, понимая друг друга с полуслова, действовали в этой истории люди из КГБ и ФСБ. Сейчас очевидно, что российская территория стала весьма небезопасной для недругов Лукашенко. Причем задержанных в Москве фигурантов громкого дела доставили в минскую «американку» — следственный изолятор КГБ — судя по всему, без лишних формальностей, без мороки с экстрадицией.

Другое дело, что две спецслужбы второпях не успели состыковать легенды. И по белорусскому ТВ, например, было заявлено, что переворот намечался на июнь-июль, в то время как ФСБ сообщила, что заговорщики для реализации своих черных планов «избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.». Видимо, московские товарищи не в курсе, что в Беларуси парады обычно проходят в День независимости 3 июля.

Впрочем, с точки зрения большого начальства в обеих столицах — это мелочи. Главное, что их красавцы четко повязали после переговоров в московском ресторане с якобы мятежными белорусскими генералами американского юриста белорусского происхождения Юрия Зенковича и публициста, пушкиноведа Александра Федуту. Те элементарно попались на удочку классической игры спецслужб в духе операции «Трест» (ее провели советские чекисты в 20-х годах прошлого века, создав для приманки фальшивую организацию антибольшевистского подполья).

Третьего фигуранта, председателя Партии БНФ Григория Костусёва, находившегося в Беларуси, взять было и вовсе проще простого.

Представляете, сам Байден язык проглотил

Заметьте, как сюжет с «заговором Федуты — Зенковича — Костусёва» Москва тут же ловко использовала в своих разборках с Западом. По версии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Чехия-де специально устроила скандал с высылкой 18 российских дипломатов, чтобы задвинуть на периферию информационного пространства тему «переворота в Беларуси».

А 19 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил , что Путин обсуждал попытку государственного переворота в Беларуси, когда разговаривал по телефону с американским президентом Джо Байденом.

Ранее об этом моменте разговора сообщил на субботнике 17 апреля Лукашенко. Причем по его версии в ответ на вопрос Путина о причастности Вашингтона к заговору против белорусского союзника из уст Байдена послышалось лишь «бульканье — и ни одного ответа!»

Булькал Байден или, может, поднял претензии на смех, мы не знаем. Но факт то, что в пиаровском плане белорусский вождь зарисовался весьма выигрышно: вот, сам Путин о нем печется, сам Байден язык проглотил.

Насколько серьезен американский след?

Отметим, однако, что тот же Песков не захотел комментировать слова Лукашенко о причастности к покушению на него высшего политического руководства США. Кремль все-таки более осторожен с бросанием таких камней.

К слову, и в сюжетах белорусского телевидения не было представлено доказательств того, что за спинами Федуты, Зенковича, Костусёва и еще четырех персон, дискутировавших в зуме о способах смены власти в Беларуси, стоят ЦРУ или сам старик Байден. То, что часть этих персон имеет американское гражданство, еще ни о чем не говорит.

Да и простой риторический вопрос возникает: неужели ЦРУ стало бы делать ставку на группу дилетантов, которые так легко палятся в социальных сетях и чатах? Ведь записанные зум-дискуссии рассылались многим людям. А тот же Зенкович, кажется, делал все, чтобы привлечь к себе внимание белорусских спецслужб, — например, бросая через фейсбук клич о создании неких дружин народной самообороны. Настоящие агенты, истинные заговорщики так себя не ведут. Они элементарно не отсвечивают.

Опытный, спокойный Костусёв, как представляется, в этой истории вообще сбоку припека. Если экстравагантного Зенковича и увлекающегося Федуту могли подвести под монастырь политические амбиции, то глава Партии БНФ, вероятно, просто имел неосторожность откликнуться на приглашение поучаствовать в раскрепощенной онлайн-дискуссии, за которую, как потом выяснилось, ухватился КГБ.

«Родину зачищать» станут еще яростнее

Так или иначе, но сейчас большое белорусское начальство считает, что получило пиаровские козыри для игры как на внутренней, так и на международной арене.

Вопрос, однако, в том, насколько сильны эти козыри. Хотя бы потому, что доверие к правящей верхушке, спецслужбам и пропаганде у значительного числа белорусов — ниже плинтуса. Тяжеленько с доверием и со стороны изрядной части зарубежья.

Внутри страны весьма предсказуемо дальнейшее закручивание гаек. С мотивацией на почве «дела о перевороте»: видите, мол, как коварны и безжалостны враги «батьки», какие это волки в овечьей шкуре, с ними по-хорошему нельзя.

Лукашенко на субботнике заявил: «…Сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется». «Они» — это для Лукашенко обычно собирательное обозначение всех, кто против него. Так что вполне логично ожидать зачистки остатков политической оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ .

Также вождь режима заинтриговал сообщением, что вскоре подпишет архиважный декрет, соль которого вот в чем: «…Даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится». Снова, как видите, возникают эти «они».

Комментаторы гадают, о чем будет этот эпохальный документ, высказывают разные версии (от создания некоего супероргана с термоядерными полномочиями до вхождения в Россию), но едины в том, что для тех, кто хочет перемен, ничего хорошего не ожидается.

Вероятно, сверхзадача декрета состоит в том, чтобы наглухо заблокировать демократические преобразования в стране и при Лукашенко, и в случае его ухода (или полуухода на пост некоего белорусского аятоллы).

А в Кремле потирают руки

А вот насколько удачным для Лукашенко окажется визит в Москву — это большой вопрос. Да, в Кремле могут покровительственно похлопать по плечу: здорово, мол, даете отпор заокеанским супостатам, — но расщедрятся ли на деньги и прочие материальные поощрения?

Похоже, что сейчас Кремль решил дожимать белорусского партнера с дорожными картами интеграции, другими вопросами, решение которых призвано укрепить российское влияние на Беларусь. И выдавать большие пряники до подписания пакета этих карт Москва вряд ли разгонится.

Белорусское же руководство, войдя в раж с разоблачением «заговора пикейных жилетов», только осложняет отношения с Западом, и особенно Вашингтоном. Оно продолжает в упоении сжигать мосты (хотя, возможно, считает, что умело повышает ставки в торге).

Но такая линия поведения оборачивается еще более сильной привязкой к Москве. Российскому режиму чрезвычайно выгодно то, что белорусские власти своими руками обрубают многовекторность внешней политики, уничтожают мыслящее в духе независимости и демократических ценностей гражданское общество. То есть делают все, чтобы Кремлю было сподручнее продвигать здесь свои великодержавные интересы .