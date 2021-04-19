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«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США

20.04.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Дело о госперевороте» оказалось роскошным подарком для Александра Лукашенко. Особенно накануне визита к Владимиру Путину, намеченного на 22 апреля.

«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США

Вообще отношения между Минском и Кремлем далеко не безоблачны. Но на почве «дела о госперевороте» (кто-то назвал это едко-иронично заговором пикейных жилетов) интересы двух режимов удивительным образом сошлись.

И Кремль, и белорусские власти одинаково боятся цветных революций, ненавидят оппозицию и норовят изобразить ее воплощением зла. К тому же сейчас оба авторитарных режима исполняют в унисон антизападную, антиамериканскую мелодию.

И вождю белорусского политического режима крайне выгодно усилить чувство локтя, подчеркнуть, что он в одном окопе с Путиным против заокеанских супостатов. А потому, мол, не грех и поддержать, поощрить последнего союзника.

 

Наивных противников Лукашенко заманили в ловушку

Бросается в глаза, как слаженно, понимая друг друга с полуслова, действовали в этой истории люди из КГБ и ФСБ. Сейчас очевидно, что российская территория стала весьма небезопасной для недругов Лукашенко. Причем задержанных в Москве фигурантов громкого дела доставили в минскую «американку» — следственный изолятор КГБ — судя по всему, без лишних формальностей, без мороки с экстрадицией.

Другое дело, что две спецслужбы второпях не успели состыковать легенды. И по белорусскому ТВ, например, было заявлено, что переворот намечался на июнь-июль, в то время как ФСБ сообщила, что заговорщики для реализации своих черных планов «избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.». Видимо, московские товарищи не в курсе, что в Беларуси парады обычно проходят в День независимости 3 июля.

Впрочем, с точки зрения большого начальства в обеих столицах — это мелочи. Главное, что их красавцы четко повязали после переговоров в московском ресторане с якобы мятежными белорусскими генералами американского юриста белорусского происхождения Юрия Зенковича и публициста, пушкиноведа Александра Федуту. Те элементарно попались на удочку классической игры спецслужб в духе операции «Трест» (ее провели советские чекисты в 20-х годах прошлого века, создав для приманки фальшивую организацию антибольшевистского подполья).

Третьего фигуранта, председателя Партии БНФ Григория Костусёва, находившегося в Беларуси, взять было и вовсе проще простого.

 

Представляете, сам Байден язык проглотил

Заметьте, как сюжет с «заговором Федуты — Зенковича — Костусёва» Москва тут же ловко использовала в своих разборках с Западом. По версии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Чехия-де специально устроила скандал с высылкой 18 российских дипломатов, чтобы задвинуть на периферию информационного пространства тему «переворота в Беларуси».

А 19 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин обсуждал попытку государственного переворота в Беларуси, когда разговаривал по телефону с американским президентом Джо Байденом.

Ранее об этом моменте разговора сообщил на субботнике 17 апреля Лукашенко. Причем по его версии в ответ на вопрос Путина о причастности Вашингтона к заговору против белорусского союзника из уст Байдена послышалось лишь «бульканье — и ни одного ответа!»

Булькал Байден или, может, поднял претензии на смех, мы не знаем. Но факт то, что в пиаровском плане белорусский вождь зарисовался весьма выигрышно: вот, сам Путин о нем печется, сам Байден язык проглотил.

 

Насколько серьезен американский след? 

Отметим, однако, что тот же Песков не захотел комментировать слова Лукашенко о причастности к покушению на него высшего политического руководства США. Кремль все-таки более осторожен с бросанием таких камней.

К слову, и в сюжетах белорусского телевидения не было представлено доказательств того, что за спинами Федуты, Зенковича, Костусёва и еще четырех персон, дискутировавших в зуме о способах смены власти в Беларуси, стоят ЦРУ или сам старик Байден. То, что часть этих персон имеет американское гражданство, еще ни о чем не говорит.

Да и простой риторический вопрос возникает: неужели ЦРУ стало бы делать ставку на группу дилетантов, которые так легко палятся в социальных сетях и чатах? Ведь записанные зум-дискуссии рассылались многим людям. А тот же Зенкович, кажется, делал все, чтобы привлечь к себе внимание белорусских спецслужб, — например, бросая через фейсбук клич о создании неких дружин народной самообороны. Настоящие агенты, истинные заговорщики так себя не ведут. Они элементарно не отсвечивают.

Опытный, спокойный Костусёв, как представляется, в этой истории вообще сбоку припека. Если экстравагантного Зенковича и увлекающегося Федуту могли подвести под монастырь политические амбиции, то глава Партии БНФ, вероятно, просто имел неосторожность откликнуться на приглашение поучаствовать в раскрепощенной онлайн-дискуссии, за которую, как потом выяснилось, ухватился КГБ.

 

«Родину зачищать» станут еще яростнее

Так или иначе, но сейчас большое белорусское начальство считает, что получило пиаровские козыри для игры как на внутренней, так и на международной арене.

Вопрос, однако, в том, насколько сильны эти козыри. Хотя бы потому, что доверие к правящей верхушке, спецслужбам и пропаганде у значительного числа белорусов — ниже плинтуса. Тяжеленько с доверием и со стороны изрядной части зарубежья.

Внутри страны весьма предсказуемо дальнейшее закручивание гаек. С мотивацией на почве «дела о перевороте»: видите, мол, как коварны и безжалостны враги «батьки», какие это волки в овечьей шкуре, с ними по-хорошему нельзя.

Лукашенко на субботнике заявил: «…Сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется». «Они» — это для Лукашенко обычно собирательное обозначение всех, кто против него. Так что вполне логично ожидать зачистки остатков политической оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ.

Также вождь режима заинтриговал сообщением, что вскоре подпишет архиважный декрет, соль которого вот в чем: «…Даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится». Снова, как видите, возникают эти «они».

Комментаторы гадают, о чем будет этот эпохальный документ, высказывают разные версии (от создания некоего супероргана с термоядерными полномочиями до вхождения в Россию), но едины в том, что для тех, кто хочет перемен, ничего хорошего не ожидается.

Вероятно, сверхзадача декрета состоит в том, чтобы наглухо заблокировать демократические преобразования в стране и при Лукашенко, и в случае его ухода (или полуухода на пост некоего белорусского аятоллы).

 

А в Кремле потирают руки

А вот насколько удачным для Лукашенко окажется визит в Москву — это большой вопрос. Да, в Кремле могут покровительственно похлопать по плечу: здорово, мол, даете отпор заокеанским супостатам, — но расщедрятся ли на деньги и прочие материальные поощрения?

Похоже, что сейчас Кремль решил дожимать белорусского партнера с дорожными картами интеграции, другими вопросами, решение которых призвано укрепить российское влияние на Беларусь. И выдавать большие пряники до подписания пакета этих карт Москва вряд ли разгонится.

Белорусское же руководство, войдя в раж с разоблачением «заговора пикейных жилетов», только осложняет отношения с Западом, и особенно Вашингтоном. Оно продолжает в упоении сжигать мосты (хотя, возможно, считает, что умело повышает ставки в торге).

Но такая линия поведения оборачивается еще более сильной привязкой к Москве. Российскому режиму чрезвычайно выгодно то, что белорусские власти своими руками обрубают многовекторность внешней политики, уничтожают мыслящее в духе независимости и демократических ценностей гражданское общество. То есть делают все, чтобы Кремлю было сподручнее продвигать здесь свои великодержавные интересы.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Но все более сильная привязка к России несет угрозы белорусскому суверенитету…
 
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