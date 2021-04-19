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В Витебске нетрезвый дебошир угрожал насилием сотрудникам милиции

20.04.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

 

В Витебске нетрезвый дебошир угрожал насилием сотрудникам милиции

 

Как сообщает сайт sk.gov.by, ночью 19 апреля этого года в милицию поступило сообщение от жителя Витебска о том, что соседи слишком громко слушают музыку. По указанному заявителем адресу прибыли сотрудники милиции. Дверь квартиры, в которой было шумно, открыл ее 28-летний собственник. В ходе разговора с правоохранителями он вел себя вызывающе, нецензурно выражался в адрес милиционеров и отказался сделать музыку тише.

Через некоторое время от заявителя поступило сообщение, что сосед ломится к нему в квартиру.

Правоохранители снова подошли к нарушителю, последний ударил одного из сотрудников, заперся в квартире, после чего из-за дверей выкрикивал угрозы в адрес милиционеров.

При задержании дебошир оказал сопротивление сотрудникам ОМОН – наносил удары деревянным брусом с набитыми в него гвоздями. Через некоторое время 28-летний мужчина и трое людей, находившихся в его квартире, были доставлены в отдел милиции.

Установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,39 промилле.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел....
 
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