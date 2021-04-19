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В Витебске нетрезвый дебошир угрожал насилием сотрудникам милиции
Источник материала: Навiны
Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Как сообщает сайт
Через некоторое время от заявителя поступило сообщение, что сосед ломится к нему в квартиру.
Правоохранители снова подошли к нарушителю, последний ударил одного из сотрудников, заперся в квартире, после чего из-за дверей выкрикивал угрозы в адрес милиционеров.
При задержании дебошир оказал сопротивление сотрудникам ОМОН – наносил удары деревянным брусом с набитыми в него гвоздями. Через некоторое время 28-летний мужчина и трое людей, находившихся в его квартире, были доставлены в отдел милиции.
Установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,39 промилле.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.
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Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел....
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