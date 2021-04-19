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В Беларуси снова дорожает топливо

20.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси с 20 апреля на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе «Белнефтехима».

С 20 апреля литр бензина АИ-92 будет стоить 1,81 рубля, АИ-95 – 1,91 рубля, АИ-98 – 2,13 рубля. Стоимость дизтоплива составит 1,91 рубля за литр.

Концерн «Белнефтехим» уже традиционно объясняет решение о повышении цен на топливо в Беларуси увеличением стоимости нефти в апреле на 15% по отношению к январю.

С 6 апреля 2021 года цена бензина в Беларуси была повышена на одну копейку. 

 
 
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В Беларуси с 20 апреля на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе «Белнефтехима».
 
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