В Беларуси снова дорожает топливо

В Беларуси с 20 апреля на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе «Белнефтехима».

С 20 апреля литр бензина АИ-92 будет стоить 1,81 рубля, АИ-95 – 1,91 рубля, АИ-98 – 2,13 рубля. Стоимость дизтоплива составит 1,91 рубля за литр.

Концерн «Белнефтехим» уже традиционно объясняет решение о повышении цен на топливо в Беларуси увеличением стоимости нефти в апреле на 15% по отношению к январю.