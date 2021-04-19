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В Беларуси снова дорожает топливо
Источник материала: БДГ
В Беларуси с 20 апреля на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе «Белнефтехима».
С 20 апреля литр бензина АИ-92 будет стоить 1,81 рубля, АИ-95 – 1,91 рубля, АИ-98 – 2,13 рубля. Стоимость дизтоплива составит 1,91 рубля за литр.
Концерн «Белнефтехим» уже традиционно
С 6 апреля 2021 года цена бензина в Беларуси была
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В Беларуси с 20 апреля на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе «Белнефтехима».
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