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Гродненскую табачную фабрику за год «оптимизировали» на 10% работников
Источник материала: Партизан
А как же сохранение рабочих мест?
Фото: GRODNO.IN
Гродненская табачная фабрика «Неман»
А как же сохранение рабочих мест? Не вышвыриванием ли на улицу ли при новой власти пугал нас режим? А тут 80 человек. 10% работников предприятия вышвырнули. И так повсеместно, пишет «Экономика Беларуси».
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А как же сохранение рабочих мест?
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