Гродненскую табачную фабрику за год «оптимизировали» на 10% работников

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опубликовала финансовые итоги минувшего года. На предприятии сократилось количество работников, пишет charter97.org. Сокращение среднесписочной численности работников впечатляет: если в 2019 году на фабрике трудился 891 человек, то год спустя уже 809 человек. Гродненская табачная фабрика «Неман»финансовые итоги минувшего года. На предприятии сократилось количество работников,charter97.org. Сокращение среднесписочной численности работников впечатляет: если в 2019 году на фабрике трудился 891 человек, то год спустя уже 809 человек.





А как же сохранение рабочих мест? Не вышвыриванием ли на улицу ли при новой власти пугал нас режим? А тут 80 человек. 10% работников предприятия вышвырнули. И так повсеместно, пишет «Экономика Беларуси».