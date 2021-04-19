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«Рядом с нами есть змеи» — Президент УЕФА обрушился на футбольные ТОП-клубы за попытку бунта. Лига чемпионов останется без чемпионов?
Источник материала: Партизан
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил 19 апреля, что реформа Лиги чемпионов пройдет с или без взбунтовавшихся топов, которые решили организовать свою "суперлигу".
При этом глава УЕФА обрушился на клубы, решившие организовать свою отдельную закрытую лигу, с критикой,
«Наверное, мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем. И мы предпримем юридические действия скоро, – сказал Чеферин.
А потом пообещал ввести санкции.
«Мы оцениваем ситуацию с командой юристов. Пока рано говорить. Мы сообщим, когда определимся», — уточнил Александер Чеферин.
«Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно сразу найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле из-за санкций», — рассказал глава УЕФА.
В свою очередь, мятежные клубы обещают подать в суд на УЕФА и ФИФА.
«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной», — говорится в заявлении клубов.
Там сообщили, что уже готовят иски в суды.
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«Рядом с нами есть змеи» — Президент УЕФА обрушился на футбольные ТОП-клубы за попытку бунта. Лига чемпионов останется без чемпионов?
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил 19 апреля, что реформа Лиги чемпионов пройдет с или без взбунтовавшихся топов, которые решили организовать свою...
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