Пьяного водителя под Брестом задерживали со стрельбой – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Машину Nissan Primera сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы. Однако водитель авто не выполнил требования милиционеров и попытался скрыться.

В итоге в погоне за нарушителем приняли участие пять нарядов ГАИ, а инспекторам пришлось стрелять по колесам.

Впоследствии выяснилось, что 24-летний водитель, житель Брестского района, был нетрезв (1,9 промилле). В отношении него составили несколько протоколов.