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Пьяного водителя под Брестом задерживали со стрельбой – видео
20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Машину Nissan Primera сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы. Однако водитель авто не выполнил требования милиционеров и попытался скрыться.
В итоге в погоне за нарушителем приняли участие пять нарядов ГАИ, а инспекторам пришлось стрелять по колесам.
Впоследствии выяснилось, что 24-летний водитель, житель Брестского района, был нетрезв (1,9 промилле). В отношении него составили несколько протоколов.
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Инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя возле Бреста. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.
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