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Пьяного водителя под Брестом задерживали со стрельбой – видео

20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Машину Nissan Primera сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить 18 апреля в агрогородке Большие Мотыкалы. Однако водитель авто не выполнил требования милиционеров и попытался скрыться.

В итоге в погоне за нарушителем приняли участие пять нарядов ГАИ, а инспекторам пришлось стрелять по колесам.

Впоследствии выяснилось, что 24-летний водитель, житель Брестского района, был нетрезв (1,9 промилле). В отношении него составили несколько протоколов.

 

 
 
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Инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя возле Бреста. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.
 
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