Очередь из 500 фур образовалась на белорусско-польской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

В полночь понедельника на въезд в Польшу в пункте пропуска "Коловичи" скопилось 500 большегрузов. К обеду этого же дня количество ожидающих проезда фур выросло до 600. В чем причина – многие водители не знают, но есть версии по поводу происходящего.

Что говорят водители?

В очереди на границе Бреста и Польши стоят машины из разных регионов Беларуси, России и стран Европы. Водитель одной из фур Александр, который направляется из Гомельской области в Чехию, говорит, что стоит уже почти сутки и за это время продвинулся в очереди на пару километров. С чем связана такая пробка, он не знает, но есть предположение, что все из-за популярности этого направления.

© Sputnik Очередь на границе

"Многие логистические компании направляют водителей к границе по трассе М1, так как у нее наиболее высокая пропускная способность по весу. То есть по ней может проехать фура с очень тяжелыми грузами. На других трассах много участков, где предел такой допустимой нагрузки на ось ниже и за перевес надо платить штраф. Именно поэтому чаще всего водителей направляют по трассе М1, которая ведет прямо к грузовому пункту пропуска "Козловичи", – говорит он.

По словам некоторых дальнобойщиков, пробка могла образоваться из-за того, что какая-то из сторон не работает должным образом. Утром в течение четырех часов по их словам не было никакого движения. А чья это вина – белорусских или польских служб – водители не в курсе.

Есть и еще одна версия, откуда такие очереди на границе с Польшей. Как говорит водитель Андрей, который едет из Нижнего Новгорода в Чехию, он слышал, что сюда прибыло много фур из других пунктов пропуска.

"Уже сутки стою на границе. Насколько я понял, что здесь есть часть машин, которые приехали на этот пункт пропуска из других направлений, в частности – из литовских пунктов пропуска. Почему – не знаю", – сказал он.

Такая версия вполне вероятна, поскольку на границе с Литвой действительно есть проблемы с пропускной способностью. Не так давно страна-соседка на погранпереходах начала ремонтные работы, как в дорожной инфраструктуре, так и в программном обеспечении. Из-за этого именно литовское направление и встало: в четырех пунктах пропуска скопилось полторы тысячи фур. И, видимо, водители начали выбирать для проезда другие пункты пропуска, в том числе "Козловичи".

Официальная версия

Брестская таможня не исключает, что на образовавшиеся в Бресте очереди из большегрузов повлияли ремонтные работы на литовских погранпереходах. Но это версия не рассматривается как первостепенная причина очередей в пункте пропуска "Козловичи".

© Sputnik Водители в очередях стоят сутками

Как пояснил первый заместитель начальника Брестской таможни Александр Войтеховский, причина очередей в Бресте заключается в работе польской стороны.

"Сейчас порядка 500 машин ожидают въезда в пункт пропуска "Козловичи". 120 машин уже оформлены и готовы к выезду на сопредельную сторону. Причина такой очереди на границе – усиленный контроль со стороны польских служб и неретмичный прием большегрузов. Со своей стороны мы готовы при необходимости усилить рабочие смены. Но это не решит проблему. Как свидетельствуют цифры, на въезд в Беларусь было оформлено примерно на 30% больше чем на выезд из страны. На данный момент в пункте пропуска оформленные машины ожидают въезд на сопредельную сторону более трех часов. Польские службы говорят, что меры будут принимать. Но пока ни мы, ни перевозчики этого не ощутили", – сказал он.