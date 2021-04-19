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Очередь из 500 фур образовалась на белорусско-польской границе
20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В полночь понедельника на въезд в Польшу в пункте пропуска "Коловичи" скопилось 500 большегрузов. К обеду этого же дня количество ожидающих проезда фур выросло до 600. В чем причина – многие водители не знают, но есть версии по поводу происходящего.
Что говорят водители?
В очереди на границе Бреста и Польши стоят машины из разных регионов Беларуси, России и стран Европы. Водитель одной из фур Александр, который направляется из Гомельской области в Чехию, говорит, что стоит уже почти сутки и за это время продвинулся в очереди на пару километров. С чем связана такая пробка, он не знает, но есть предположение, что все из-за популярности этого направления.
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Очередь на границе
"Многие логистические компании направляют водителей к границе по трассе М1, так как у нее наиболее высокая пропускная способность по весу. То есть по ней может проехать фура с очень тяжелыми грузами. На других трассах много участков, где предел такой допустимой нагрузки на ось ниже и за перевес надо платить штраф. Именно поэтому чаще всего водителей направляют по трассе М1, которая ведет прямо к грузовому пункту пропуска "Козловичи", – говорит он.
По словам некоторых дальнобойщиков, пробка могла образоваться из-за того, что какая-то из сторон не работает должным образом. Утром в течение четырех часов по их словам не было никакого движения. А чья это вина – белорусских или польских служб – водители не в курсе.
Есть и еще одна версия, откуда такие очереди на границе с Польшей. Как говорит водитель Андрей, который едет из Нижнего Новгорода в Чехию, он слышал, что сюда прибыло много фур из других пунктов пропуска.
"Уже сутки стою на границе. Насколько я понял, что здесь есть часть машин, которые приехали на этот пункт пропуска из других направлений, в частности – из литовских пунктов пропуска. Почему – не знаю", – сказал он.
Такая версия вполне вероятна, поскольку на границе с Литвой действительно есть проблемы с пропускной способностью. Не так давно страна-соседка на погранпереходах начала ремонтные работы, как в дорожной инфраструктуре, так и в программном обеспечении. Из-за этого именно литовское направление и встало: в четырех пунктах пропуска скопилось полторы тысячи фур. И, видимо, водители начали выбирать для проезда другие пункты пропуска, в том числе "Козловичи".
Официальная версия
Брестская таможня не исключает, что на образовавшиеся в Бресте очереди из большегрузов повлияли ремонтные работы на литовских погранпереходах. Но это версия не рассматривается как первостепенная причина очередей в пункте пропуска "Козловичи".
© Sputnik
Водители в очередях стоят сутками
Как пояснил первый заместитель начальника Брестской таможни Александр Войтеховский, причина очередей в Бресте заключается в работе польской стороны.
"Сейчас порядка 500 машин ожидают въезда в пункт пропуска "Козловичи". 120 машин уже оформлены и готовы к выезду на сопредельную сторону. Причина такой очереди на границе – усиленный контроль со стороны польских служб и неретмичный прием большегрузов. Со своей стороны мы готовы при необходимости усилить рабочие смены. Но это не решит проблему. Как свидетельствуют цифры, на въезд в Беларусь было оформлено примерно на 30% больше чем на выезд из страны. На данный момент в пункте пропуска оформленные машины ожидают въезд на сопредельную сторону более трех часов. Польские службы говорят, что меры будут принимать. Но пока ни мы, ни перевозчики этого не ощутили", – сказал он.
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Начиная с пятницы, в Бресте начали образовываться очереди на въезде в пункт пропуска "Козловичи". За выходные число большегрузов выросло до 500. Некоторые водители...
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