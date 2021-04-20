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Белорусский хамон, сыры, теплое мороженое. Чем еще удивляют мясо-молочные производства Брестчины?

20.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский хамон, сыры, теплое мороженое. Чем еще удивляют мясо-молочные производства Брестчины?

Ставка на эффективное животноводство. Производители Брестской области намерены существенно увеличить объёмы мяса и молока. Для региона, где сосредоточены гиганты перерабатывающей отрасли, это стратегическая задача. Здесь давно производят вкусные и натуральные продукты. Дальше – больше: тёплое мороженое, хамон, сыры с благородной плесенью, здоровое питание и даже медицинские препараты. Производители Брестчины собрались на выставке мясомолочной продукции. 


Главный эпитет к этой выставке – кулинарное искусство. Столы буквально ломятся от изобилия деликатесов. Сыры, копчёности, хлебная продукция, настойки – у каждого производителя своё, фирменное, всё приготовлено на местных заводах из сырья, выращенного в Брестском регионе.

Участников дегустационной выставки сложно чем-то удивить, но высокая конкуренция побуждает к постоянному развитию. Березовский мясоконсервный комбинат – лидер по производству говядины, и, в общем, по разнообразию ассортимента с ними мало кто сравнится. Помимо традиционных консерв и копчёностей, благодаря технологам, много новой продукции: например, первыми в стране научились делать хамон – национальный испанский деликатес, который быстро оценили белорусы. 

Взяв за основу традиции приготовления европейских деликатесов, также создали свои «Фуэт» и «Сальчичон» – это сыровяленые продукты с тонким слоем плесени и изысканным ароматом. Рецепты, конечно, держат в секрете, но натуральность гарантируют.

Анжелика Иванцова, главный технолог Березовского мясоконсервного комбината: «У нас очень большая сырьевая зона – 102 хозяйства, это практически две третьих Брестской области, благодаря чему мы отгружаем продукцию как на экспорт, страны ближнего и дальнего Зарубежья. Отгружаем и в Китайскую Народную Республику».

Заводы-переработчики много внимания уделяют сырьевым зонам. Это фермы и даже районы, откуда поступает продукция. На Кобринском маслосырзаводе создали специальное подразделение, которое ежедневно контролирует молочно-товарные фермы. Предприятие специализируется на производстве сыров, качество продукции имеет ключевое значение.

Наталья Козинская, специалист по маркетингу Кобринского маслодельно-сыродельного завода: «В этом году мы готовим в продажу сыр "Раклет". Это швейцарский сыр с так называемой мытой коркой. У нас уже были пробные продажи в фирменном магазине в Бресте, которые показали, что, несмотря на довольно высокую цену, и довольно непривычный вкус, этот сыр раскупился буквально за один день. Он раскрывает свой вкус именно после того, как его расплавляешь или поджариваешь. Сыр бесподобный, у него ни с чем несравнимый аромат грибов. Сыр обращает нас в атмосферу альпийских гор». 

Именно за вкус и натуральность нашу продукцию любят и далеко за пределами страны, 50% всей «мясомолочки» уходит на экспорт. В концерне «Брестмясомолпром» решили пойти по инновационному пути вместе с учёными – разрабатывают продукты для здоровья.  

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»: «Нам удалось с нашей наукой. Спасибо Министерству здравоохранения, РНПЦ наладить направления работы, в которых в Беларуси и Брестской области не работает никто. Мы собираемся заниматься и оздоровительным питанием, восстановительным. Мы активно делаем продукты, которые будут полезны в целом для здоровья. Например, полезное мороженное. Это то мороженное, в котором нет сахара, которое не содержит углеводов, жиров, основа его белок. Мы будем сейчас работать с определенными частями организмов животных, которые ранее выбрасывались. И будем это делать для фармации, то есть мы сможем делать лекарства, препараты, исходя из того, что раньше выбрасывалось».

Изобилие на столах – это еще и показатель работы всей мясомолочной отрасли региона. Производители не просто оправдали надежды, но и вывели Брестчину в республиканские лидеры. В регионе есть хозяйства, где коровы дают почти 12 тонн молока, это вдвое больше, чем в среднем по стране.  

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома«Мы пойдём на шаг вперед, это следующую пятилетку – через пять леи мы планируем иметь надои на корову порядка семи тысяч, увеличить стадо до трёхсот тысяч и этим поддерживать экономику Брестской области. Это и сами сельхозпредприятия, это и быт, это жизнь деревни, тем самым закрепить наше население в сельской местности и обеспечить их работой». 

Молочные реки просто так не текут. Это непрерывный и кропотливый процесс, итог продуманной работы: корм, условия для животных, технологии. И конечно, залог успеха – люди, их ежедневный добросовестный труд. Лучший район, хозяйство, руководители, зоотехники, операторы машинного доения – передовиков отрасли наградили дипломами и подарками. 


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Теги: Брест
 
 
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Ставка на эффективное животноводство. Производители Брестской области намерены существенно увеличить объёмы мяса и молока. Для региона, где сосредоточены...
 
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