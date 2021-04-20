|
Белорусский хамон, сыры, теплое мороженое. Чем еще удивляют мясо-молочные производства Брестчины?
Источник материала: ОНТ
Ставка на эффективное животноводство. Производители Брестской области намерены существенно увеличить объёмы мяса и молока. Для региона, где сосредоточены гиганты перерабатывающей отрасли, это стратегическая задача. Здесь давно производят вкусные и натуральные продукты. Дальше – больше: тёплое мороженое, хамон, сыры с благородной плесенью, здоровое питание и даже медицинские препараты. Производители Брестчины собрались на выставке мясомолочной продукции.
Главный эпитет к этой выставке – кулинарное искусство. Столы буквально ломятся от изобилия деликатесов. Сыры, копчёности, хлебная продукция, настойки – у каждого производителя своё, фирменное, всё приготовлено на местных заводах из сырья, выращенного в Брестском регионе.
Участников дегустационной выставки сложно чем-то удивить, но высокая конкуренция побуждает к постоянному развитию. Березовский мясоконсервный комбинат – лидер по производству говядины, и, в общем, по разнообразию ассортимента с ними мало кто сравнится. Помимо традиционных консерв и копчёностей, благодаря технологам, много новой продукции: например, первыми в стране научились делать хамон – национальный испанский деликатес, который быстро оценили белорусы.
Взяв за основу традиции приготовления европейских деликатесов, также создали свои «Фуэт» и «Сальчичон» – это сыровяленые продукты с тонким слоем плесени и изысканным ароматом. Рецепты, конечно, держат в секрете, но натуральность гарантируют.
Заводы-переработчики много внимания уделяют сырьевым зонам. Это фермы и даже районы, откуда поступает продукция. На Кобринском маслосырзаводе создали специальное подразделение, которое ежедневно контролирует молочно-товарные фермы. Предприятие специализируется на производстве сыров, качество продукции имеет ключевое значение.
Именно за вкус и натуральность нашу продукцию любят и далеко за пределами страны, 50% всей «мясомолочки» уходит на экспорт. В концерне «Брестмясомолпром» решили пойти по инновационному пути вместе с учёными – разрабатывают продукты для здоровья.
Изобилие на столах – это еще и показатель работы всей мясомолочной отрасли региона. Производители не просто оправдали надежды, но и вывели Брестчину в республиканские лидеры. В регионе есть хозяйства, где коровы дают почти 12 тонн молока, это вдвое больше, чем в среднем по стране.
Молочные реки просто так не текут. Это непрерывный и кропотливый процесс, итог продуманной работы: корм, условия для животных, технологии. И конечно, залог успеха – люди, их ежедневный добросовестный труд. Лучший район, хозяйство, руководители, зоотехники, операторы машинного доения – передовиков отрасли наградили дипломами и подарками.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка на эффективное животноводство. Производители Брестской области намерены существенно увеличить объёмы мяса и молока. Для региона, где сосредоточены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)