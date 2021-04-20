«Было больше». Жительница Москвы держит в квартире 69 кошек

Источник материала: ОНТ

В Москве местная жительница развела в своей квартире 69 кошек. Первая кошка досталась владелице жилища по наследству от бабушки. Из ее квартиры вел трансляцию Telegram -канал Life Shot.

Хозяйка кошек рассказала, что от первой питомицы появились на свет 10 котят. Отмечается, что владелица животных часто уходила на работу и не следила за ними, поэтому они стали быстро размножаться.

Многие животные бело-рыжего цвета, но есть и черные. В данный момент все 69 питомцев стерилизованы и кастрированы.

Москвичка рассказала, что у каждого питомца есть имя, а черно-белый Мика защищает ее от злых духов, поэтому пользуется особым почетом у хозяйки.

Едят животные на деньги из зарплаты женщины и подработок ее супруга.

Женщина сообщила, что у нее было около 200 кошек, но многие погибли от болезней. Какую-то часть животных удалось отдать в добрые руки.

Фото: Life Shot

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