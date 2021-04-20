|
«Было больше». Жительница Москвы держит в квартире 69 кошек
Источник материала: ОНТ
В Москве местная жительница развела в своей квартире 69 кошек. Первая кошка досталась владелице жилища по наследству от бабушки. Из ее квартиры вел трансляцию
Хозяйка кошек рассказала, что от первой питомицы появились на свет 10 котят. Отмечается, что владелица животных часто уходила на работу и не следила за ними, поэтому они стали быстро размножаться.
Многие животные бело-рыжего цвета, но есть и черные. В данный момент все 69 питомцев стерилизованы и кастрированы.
Москвичка рассказала, что у каждого питомца есть имя, а черно-белый Мика защищает ее от злых духов, поэтому пользуется особым почетом у хозяйки.
Едят животные на деньги из зарплаты женщины и подработок ее супруга.
Женщина сообщила, что у нее было около 200 кошек, но многие погибли от болезней. Какую-то часть животных удалось отдать в добрые руки.
Фото: Life Shot
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве местная жительница развела в своей квартире 69 кошек. Первая кошка досталась владелице жилища по наследству от бабушки. Из ее квартиры вел трансляцию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)