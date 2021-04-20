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Кто в регионах получает первые партии «Спутника V»? Работают выездные бригады
Источник материала: ОНТ
На очереди – работники торговли, транспорта и промышленных предприятий. Вакцинация набирает обороты. Регионы получают первые партии вакцины «Спутник V» белорусского производства. Продолжают работать выездные бригады, они прививают постояльцев домов-интернатов и коллективы школ.
Сегодня у медицинских школьных кабинетов выстроились очереди из педагогов – вакцинация прямо на рабочем месте.
В 12-й школе Витебска список вакцинированных от COVID-19 открыла директор. Одновременно пришли больше 20 педагогов, а некоторые привились ещё раньше в поликлинике. В школе, где обучаются более 1200 детей, уже каждый шестой сотрудник – иммунизирован.
Сейчас вакцинация первым компонентом «Спутника V», через 21 день – второй укол. Специальные бригады врачей побывали во многих школах. В очередях на вакцинацию – педагоги разного возраста, одни переболели, другие не хотят пополнять списки переболевших.
Прививочная кампания в области стартовала три месяца назад, первыми поучаствовали сотрудники больниц и поликлиник – и свыше половины из них уже вакцинированы. Сегодня в центральной поликлинике поделились своими наблюдениями, случаи заболевания были, они единичны, и болезнь проходит иначе.
В центральной поликлинике сегодня получили очередную партию «Спутника V» – 4000 доз. С каждым новым поступлением список участников вакцинации расширяется. Вслед за врачами прививали соцработников и учителей, постояльцев домов-интернатов – и вот очередь людей старше 61 года.
Работы у таких выездных бригад будет много, в помощь медикам – и новый автотранспорт. В поликлиники Гродно поступили 12 машин.
В 4-й городской поликлинике пополнения автопарка ждали – участок один из самых сложных, из 50 тысяч – каждый пятый – пожилой человек. Ковидные бригады, рядовые вызовы на дом, несложные обращения, переадресованные со скорой помощи – поэтому и на старте пандемии, и сейчас машины в работе с утра до вечера.
Вакцинация набирает обороты, первый компонент прививки получили уже около 100 тысяч человек. В Беларуси массово применяется три вида антиковидных препаратов – два российских и китайский. Никто не отменял пока и профилактические меры.
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На очереди – работники торговли, транспорта и промышленных предприятий. Вакцинация набирает обороты. Регионы получают первые партии вакцины «Спутник V»...
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