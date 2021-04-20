Кто в регионах получает первые партии «Спутника V»? Работают выездные бригады

Источник материала: ОНТ

На очереди – работники торговли, транспорта и промышленных предприятий. Вакцинация набирает обороты. Регионы получают первые партии вакцины «Спутник V» белорусского производства. Продолжают работать выездные бригады, они прививают постояльцев домов-интернатов и коллективы школ.





Сегодня у медицинских школьных кабинетов выстроились очереди из педагогов – вакцинация прямо на рабочем месте.

В 12-й школе Витебска список вакцинированных от COVID-19 открыла директор. Одновременно пришли больше 20 педагогов, а некоторые привились ещё раньше в поликлинике. В школе, где обучаются более 1200 детей, уже каждый шестой сотрудник – иммунизирован.

Юлия Шаповалова, лаборант кабинета физики СШ №12 г. Витебска: «Весной мы болели все вместе, болели тяжело, буду прививаться. Боюсь за свою семью, за своего отца, ему почти 75 лет, и думаю, что это долг каждого».

Сейчас вакцинация первым компонентом «Спутника V», через 21 день – второй укол. Специальные бригады врачей побывали во многих школах. В очередях на вакцинацию – педагоги разного возраста, одни переболели, другие не хотят пополнять списки переболевших.

Елена Рыжова, учитель математики СШ №45 г. Витебска: «Мой класс, а я классный руководитель 10 "А", в этом году уже дважды уходил на карантин, потому что болели. И когда делали тесты, выявляли еще заболевших, поэтому я решила провакцинироваться. Все мои и друзья и знакомые тоже провакцинировались, и семья тоже провакцинировалась».

Прививочная кампания в области стартовала три месяца назад, первыми поучаствовали сотрудники больниц и поликлиник – и свыше половины из них уже вакцинированы. Сегодня в центральной поликлинике поделились своими наблюдениями, случаи заболевания были, они единичны, и болезнь проходит иначе.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской центральной поликлиники: «Действительно, иммунитет есть, ответная реакция организма есть, и пациенты все, кто привились, чувствуют себя нормально. Есть наши сотрудники старшей возрастной группы, уже после вакцинации заболели, но перенесли в очень лёгкой форме и вышли на работу, и работают без всяких осложнений, ни пневмоний у них не было, ни в больнице они не лежали».

В центральной поликлинике сегодня получили очередную партию «Спутника V» – 4000 доз. С каждым новым поступлением список участников вакцинации расширяется. Вслед за врачами прививали соцработников и учителей, постояльцев домов-интернатов – и вот очередь людей старше 61 года.

Светлана Зенькова, житель г. Витебска: «Просто дети сказали, что обязательно нужно привиться, муж – врач-доцент и сын – доктор наук, все буквально сказали, что нужно прививаться».

Владимир Синкевич, главный санитарный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Мы готовимся к следующим этапам вакцинации, это касается работников транспорта, торговли, с этой целю формируются выездные бригады, для развертывания и осуществления иммунизации на выездных пунктах».

Работы у таких выездных бригад будет много, в помощь медикам – и новый автотранспорт. В поликлиники Гродно поступили 12 машин.

Наталия Пармоник, помощник врача общей практики поликлиники №4 г. Гродно: «Удобно, нужно, полезно. Это действительно комфортный автомобиль, которого мы ждали достаточно долго. И теперь очень приятно в нем находиться, ездить по таким дворам».

В 4-й городской поликлинике пополнения автопарка ждали – участок один из самых сложных, из 50 тысяч – каждый пятый – пожилой человек. Ковидные бригады, рядовые вызовы на дом, несложные обращения, переадресованные со скорой помощи – поэтому и на старте пандемии, и сейчас машины в работе с утра до вечера.

Елена Майсак, заместитель главного врача поликлиники №4 г. Гродно: «Также эти автомобили будут использоваться для выезда бригад. Мы организовали в поликлинике 10 бригад, которые будут выезжать на вакцинацию в организации, предприятия, амбулатории, фапы. Туда, где имеются здравпункты, медкабинеты процедурные. Для более оперативного проведения иммунизации, для большего охвата населения иммунизацией».

Вакцинация набирает обороты, первый компонент прививки получили уже около 100 тысяч человек. В Беларуси массово применяется три вида антиковидных препаратов – два российских и китайский. Никто не отменял пока и профилактические меры.





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