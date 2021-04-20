ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области (ВИДЕО)

20.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области (Россия), пострадали три человека. Под завалами может находиться малолетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Газ взорвался в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Взрыв стал причиной пожара, который распространился на 1200 квадратных метров, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Появилась информация о том, что под завалом может быть один ребенок. Пока достоверно известно о трех пострадавших – они получили ожоги. Проходит эвакуация жильцов.

По информации источника в экстренных службах, причиной аварии могла послужить утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.

 Фото: скриншот из видео @tv360

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области (Россия), пострадали три человека. Под завалами может находиться малолетний ребенок. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці выбітнага беларускага тэоляга і дасьледчыка рэпрэсій
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by