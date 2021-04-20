Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области (Россия), пострадали три человека. Под завалами может находиться малолетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Газ взорвался в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Взрыв стал причиной пожара, который распространился на 1200 квадратных метров, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Появилась информация о том, что под завалом может быть один ребенок. Пока достоверно известно о трех пострадавших – они получили ожоги. Проходит эвакуация жильцов.

По информации источника в экстренных службах, причиной аварии могла послужить утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.

Фото: скриншот из видео @tv360

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