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Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области (Россия), пострадали три человека. Под завалами может находиться малолетний ребенок. Об этом
Газ взорвался в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Взрыв стал причиной пожара, который распространился на 1200 квадратных метров, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
Появилась информация о том, что под завалом может быть один ребенок. Пока достоверно известно о трех пострадавших – они получили ожоги. Проходит эвакуация жильцов.
По информации источника в экстренных службах, причиной аварии могла послужить утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
Фото: скриншот из видео
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области (Россия), пострадали три человека. Под завалами может находиться малолетний ребенок. Об...
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