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По подозрению в "акте терроризма" в Беларуси задержан Евгений Юшкевич

20.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший белорусский следователь Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ.

По подозрению в "акте терроризма" в Беларуси задержан Евгений Юшкевич
фото: Наша нива
 По всей видимости, его обвиняют в "акте терроризма", сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

"Бывший следователь Евгений Юшкевич в СИЗО КГБ. В его квартире прошел обыск на основании постановления, в котором указана статья уголовного кодекса "акт терроризма", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Информацию о местонахождении Юшкевича правозащитникам предоставила его адвокат Мария Колесова-Гудилина. Она же рассказала, что в его квартире был проведен обыск "на основании постановления, в котором указана 289 статья уголовного кодекса – "Акт терроризма".

Ранее Юшкевич работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. В 2017 году он уволился из органов и переквалифицировался в программисты. Летом 2020 года Юшкевич иниициировал проект, который помогает в обучении и переподготовке силовикам и госслужащим, которые были уволены или решили уволиться сами. В ноябре 2020 года Юшкевича задержали по подозрению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В декабре его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший белорусский следователь Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ.
 
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